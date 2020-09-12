Samanyolu Haber /Dünya / Çocuğunun adını kendi de anlamadı /12 Eylül 2020 11:06

Çocuğunun adını kendi de anlamadı

Space X’in CEO’su Elon Musk, müzisyen Grimes ile birlikteliğinden doğan çocuğu X Æ A-12’nin adını, bir röportaj sırasında kendisi de anlayamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Space X’in CEO’su Elon Musk çocuğuna verdiği isimle dünyanın gündemine oturdu. Nasıl telaffuz edileceği konusundaki zorluk ve yasallığı ile tartışma konusu olan X Æ A-12 ismi, baba Musk için de karışıklığa sebep oldu.

Sputnik'in haberine göre bir fabrika ziyareti için bulunduğu Almanya'da basın mensuplarına röportaj veren Elon Musk, bir gazetecinin “X Æ A-12 nasıl?” sorunu önce anlamadı ve soruyu tekrar etmesini istedi. Sonrasında da bebeğinden söz ettiğini anlayarak, “Haa, çocuğumu diyorsun. Kulağa şifre gibi geliyor” dedi.

Çocuğunun iyi olduğunu belirten Musk, birkaç ay sonraki bir seferde onu da yanında getirebileceğini söyledi.
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