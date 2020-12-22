Samanyolu Haber /Ekonomi / Çocuk başına 600 dolar yardım /22 Aralık 2020 10:01

Çocuk başına 600 dolar yardım

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Temsilciler Meclisi'nin akabinde Senato da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) destekleri, kamu fonlaması ve vergi muafiyetlerini içeren 900 milyar dolar tutarındaki pakete onay verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu 900 milyar dolarlık Covid-19 destek paketinin yanı sıra 1,4 trilyon dolarlık olağan hükûmet fonlamasına ve işletmeler için vergi muafiyetine onay verdi.

Daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenleme şimdi ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump'ın düzenlemelere bu hafta imza atacağı belirtildi.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK 2'NCİ DESTEK PAKETİ

Toplamda 2,3 trilyon doları aşan mali paket, 2020 yılı mart ayında geçirilen 1,8 trilyon dolarlık CARES Kanunu'nun akabinde ABD tarihindeki en büyük ikinci destek tedbirini içeriyor. İktisatçılara göre yardım gelecek yıl çift dipli resesyon yaşanmasını önlemek için yeterli olacak. Ancak riskler sürüyor.

Moody’s Analytics'ten Mark Zandi, "Bu son kurtarma paketi yıllıklandırılmış reel milli gelir (GSYİH) artışına 2021'in ilk çeyreğinde yaklaşık 1,5 yüzde puanı ile 2021 takvim yılı büyümesinde 2,5 yüzde puan ekleyecek. Eğer kanun yapıcılar anlaşamasaydı ekonomi muhtemelen 2021 başında çift dipli resesyonla karşı karşıya kalırdı." dedi.

ÇOCUK BAŞINA 600 DOLAR HİBE, HAFTALIK 300 DOLAR İŞSİZLİK MAAŞI 

Düzenleme ile birlikte çoğu ABD vatandaşı ve çocuklarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılacak. 

Yıllık 100 bin doların üzerinde gelire sahip olanlar ve kaçak göçmenler düzenlemeden muaf tutulacak. Hazine Bakanı Steven Mnuchin ödemelerin gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Haftada 300 dolarlık artırılmış işsizlik maaşı uygulamaya alınacak. Esnek çalışanlar ve uzun dönemli işsizler için işsizlik sigortası programları uzatılacak. 

Küçük işletmelere yönelik kredi affı sağlayan 284 milyar dolarlık Ödeme Koruma Programı (PPP) mevcut. Daha öncesinde programdan faydalanmış olan işletmeler yeniden müracaat edebilecek. Ayrıca PPP hibeleri vergiden düşülebilecek.

Paketin içinde, hava yolları için ayrılan 15 milyar dolar da dahil olmak üzere ulaştırma, aşı dağıtımı, okul ve üniversiteler, çiftçiler için ayrılan para ve gıda yardımı da bulunuyor.

Koronavirüs desteklerinin yanında yasada 30 Eylül 2021'de sona erecek mali yıl için 1,4 trilyon dolarlık federal hükûmetin fonlaması da bulunuyor.
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