Samanyolu Haber /Gündem / Çocuk doktorunun 'cezaevinde kalabilir' raporu verdiği Tuğrul Özşengül cezaevinde vefat etti /30 Temmuz 2022 12:51

Çocuk doktorunun 'cezaevinde kalabilir' raporu verdiği Tuğrul Özşengül cezaevinde vefat etti

Polis Akademisi eski öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül, cezaevinde hayatını kaybetti. Kalp hastası olmasına rağmen cezaevinde kalabilir raporu verilen Özşengül, kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

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Özşengül’ün vefatını avukat Büşra Şimşek Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

ÇOCUK DOKTORUNDAN CEZAEVİNDE KALABİLİR RAPORU ALDILAR
Ünal, “Şükrü Tuğrul Özşengül bu sabah kalp krizi geçirerek VEFAT ETTİ. Allah kahretsin sebep olanların hepsini. Hakime kalp hastasıyım dediğinde hakim doktor cezaevinde kalabilir raporu verdi demişti. Raporu veren bir kardiyolog değil çocuk doktoruydu!!!” mesajı yazdı.

GERGERLİOĞLU UYARMIŞTI
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hasta tutuklular ve Tuğrul Özşengül ile ilgili ilgili uyarısını 2020 yılında yapmıştı. Gergerlioğlu, Özşengül’ün eşinin mesajını paylaşacak, “İyi akşamlar eşim Şükrü Tuğrul Özşengül 54 yaşında Silivri cezaevi 8noluC5 te açık kalp ameliyatı oldu yüksek tansiyon hastası bulunduğu koğuşta pozitif vakalar var 1. Derecede risk taşıyor çok endişe ediyoruz lütfen duyurur musunuz” çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı ve hakimler çağrılara kulaklarını tıkayınca cezaevi bir kişiye daha mezar oldu.

Özşengül, Nazlı Ilacak, Ahmet Altan, Mehmet Altan gibi isimlerin de yargılandığı gazetecilere yönelik soruşturmada yargılanıp hapis cezasına çarptırılmıştı.
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