Çocuk felci yayılıyor: AB'den Gazze'de 3 günlük acil insani ateşkes çağrısı

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yapan Josep Borrell, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çocuk felcinin hızla yayılması, halihazırda yerinden edilme, mahrumiyet ve yetersiz beslenme ile zayıflamış Gazze'deki tüm çocukları tehdit ediyor. Daha geniş müzakerelerden bağımsız olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF'in aşılama yapabilmesi için 3 günlük acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum. İnsanlığımız bunu talep ediyor."





Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yayılmaya devam eden çocuk felci hakkında açıklama yaptı. Borrell, aşılama yapılabilmesi için Gazze'de üç günlük acil insani ateşkes çağrısı yaparak, "İnsanlığımız bunu talep ediyor" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli Yardımcı Saha Müdürü Sam Rose da BM'deki günlük basın toplantısına çevrim içi katılarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Rose Gazze'de insanların yerinden edildiği ve İsrail'in tahliye kararları sonucu sık sık yer değiştirmek zorunda kaldığı ortamın, çocuk felci virüsünün ortaya çıkması ve yayılması için 'mükemmel' olduğunu dile getirdi.Gazze'de, temel gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimin zorluğundan bahseden Rose, "Tam da bu koşullarda çocuk felci, çok hızlı yayılabilecek az sayıda vaka ile Gazze'de yeniden ortaya çıktı" dedi. BM çalışanlarının Gazze'deki çalışma koşullarını, 'her gün yeni bir meydan okuma' şeklinde ifade eden Rose, çocuk felcinin yayılmasını engellemek için başlatılacak aşı kampanyasının da aynı zor şartlar altında gerçekleşeceğine işaret etti.Öte yandan, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'de krizin başladığı 7 Ekim 2023 sonrası doğan 50 bin bebeğe herhangi bir aşı yapılmış olma ihtimalinin 'çok düşük' olduğunu kaydetti. Dujarric, 26 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla 1,2 milyon doz çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştırıldığı ve bununla, bölgedeki 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı bilgisini paylaştı.