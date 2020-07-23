Tepki gördü

Selçuk'un paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bakanın paylaşımına kısa sürede çok sayıda eleştiri yöneltildi. Twitter kullanıcıları Milli Eğitim Bakanı'nın çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını, çocukların yerinin tarla değil okul olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mevsimlik çocuk işçilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ve paylaşması tepki çekti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mevsimlik işçinin çocuğuyla paylaştığı fotoğrafa ve ifade ettiği sözlere tepki gösterdi.





CHP’li Sarıbal, Ziya Selçuk’un paylaştığı fotoğrafa ve “Geçtiğimiz pazar günü mevsimlik işçilerin çocuklarıyla tarladaydım. Yaz tatili kitaplarını, bir salkım domatesle takas ettik” şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.





“TARLADA OLMASI NORMAL Mİ”

Bakan Selçuk’a, “O yaştaki çocuğun tarlada olması normal mi?” diye soran Sarıbal, “Milli Eğitim Bakanının bulduğu çözüm bu mu yani” sözleriyle tepki gösterdi.





“ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK SUÇ”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Bakan Selçuk’un paylaştığı fotoğrafı eleştirerek; “Çocuk işçi çalıştırmak suç. Çocuğun karşısındaki ise “bakan” Söyleyeceklerim bu kadar…” dedi.