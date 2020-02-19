Çocuk istismarı araştırması reddedildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), çocuk istismarının engellenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması AKP-MHP oylarıyla reddedildi.







HDP, önergenin gerekçesinde, İstanbul Barosu CMK Uygulama Servisi tarafından yayınlanan raporda, 2014-2019 yılları arasında kayıtlara geçen ve cinsel istismara uğrayıp soruşturma aşamasında avukat yönlendirilen 10 bin 844 mağdur çocuğun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ise toplam 18 bin 430 çocuğun olduğu bilgisine yer verdi.





Yine raporda istismara uğrayan çocukların yüzde 45’lik kısmının 12-15 yaş arası, yüzde 55’lik kısmının ise 12 yaş altı ve 15-18 yaş aralığında olduğu ifadelerine önergede yer verildi.





Önergede, cinsel istismar mağduru çocukların yüzde 80’lik kısmını kız çocuklarının, yüzde 20’lik kısmının ise erkek çocuklarının olduğu da eklendi.





Önergede, bu rakamlar dışında kayıt altına alınmayan, herhangi bir biçimde karakol veya mahkeme yansımayan vakaların da olduğu hatırlatması yapıldı.





Önergede, “Beş yıl içerisinde istismara uğrayan ve kayıt altına alınan istismar mağduru çocuk sayısı, ülkemizdeki çocuk istismarın da yaşanan artışı gözler önüne sermektedir” denildi.Genel Kurul’da oylamaya sunulan önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.