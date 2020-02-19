Samanyolu Haber /Gündem / Çocuk istismarı araştırması reddedildi /19 Şubat 2020 19:32

Çocuk istismarı araştırması reddedildi

Beş yılda 18 binden fazla çocuğun istismara uğradığını belirten HDP’nin çocuk istismarını engellemeye dönük verdiği Meclis araştırması, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), çocuk istismarının engellenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

HDP, önergenin gerekçesinde, İstanbul Barosu CMK Uygulama Servisi tarafından yayınlanan raporda, 2014-2019 yılları arasında kayıtlara geçen ve cinsel istismara uğrayıp soruşturma aşamasında avukat yönlendirilen 10 bin 844 mağdur çocuğun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ise toplam 18 bin 430 çocuğun olduğu bilgisine yer verdi.

Yine raporda istismara uğrayan çocukların yüzde 45’lik kısmının 12-15 yaş arası, yüzde 55’lik kısmının ise 12 yaş altı ve 15-18 yaş aralığında olduğu ifadelerine önergede yer verildi.

Önergede, cinsel istismar mağduru çocukların yüzde 80’lik kısmını kız çocuklarının, yüzde 20’lik kısmının ise erkek çocuklarının olduğu da eklendi.

Önergede, bu rakamlar dışında kayıt altına alınmayan, herhangi bir biçimde karakol veya mahkeme yansımayan vakaların da olduğu hatırlatması yapıldı.

Önergede, “Beş yıl içerisinde istismara uğrayan ve kayıt altına alınan istismar mağduru çocuk sayısı, ülkemizdeki çocuk istismarın da yaşanan artışı gözler önüne sermektedir” denildi.Genel Kurul’da oylamaya sunulan önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çocuk istismarı araştırması reddedildi Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:52