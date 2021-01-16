Çocuk istismarından tutuklanan öğretim görevlisi Abdüssamed Köse istifa etti

Karar üniversite tarafından duyurulurken, Köse'nin neden istifa ettiğine ilişkin bir bilgi yer almadı.





Marmara Üniversitesi'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir."



