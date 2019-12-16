Çocuk kitabında skandal ifadeler

Çocuklarımız için hazırlanan ve özel ilgi ve denetimden geçirilmesi gereken bir kitaptaki skandal ifadeler sosyal medyada gündem oldu.







Yazar Nuran Turcan'ın Düş Gezgini Dizisi'nden Rüya Kapanı isimli kitapta, yer alan skandal ifadeler ebeveynleri isyan ettirirken, böyle bir kitabın denetimden geçmeden nasıl piyasaya sürüldüğü veya denetimden geçtiyse bu ifadelere nasıl göz yumulduğu tartışmalara neden oldu.





Kaç Saat Oldu adlı Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, söz konusu yazarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklerle çocuklarla bir ara getirilmesi ise dikkat çekti.