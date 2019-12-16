Samanyolu Haber /Gündem / Çocuk kitabında skandal ifadeler /16 Aralık 2019 20:38

Çocuk kitabında skandal ifadeler

Yazar Nuran Turcan'ın çocuklar için hazırladığı kitap dizisinden Rüya Kapanı isimli kitapta şiddet içerikli skandal ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

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Çocuklarımız için hazırlanan ve özel ilgi ve denetimden geçirilmesi gereken bir kitaptaki skandal ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Yazar Nuran Turcan'ın Düş Gezgini Dizisi'nden Rüya Kapanı isimli kitapta, yer alan skandal ifadeler ebeveynleri isyan ettirirken, böyle bir kitabın denetimden geçmeden nasıl piyasaya sürüldüğü veya denetimden geçtiyse bu ifadelere nasıl göz yumulduğu tartışmalara neden oldu.

Kaç Saat Oldu adlı Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, söz konusu yazarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklerle çocuklarla bir ara getirilmesi ise dikkat çekti. 
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