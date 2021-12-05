Çocuk mülteciler umut yolculuğunda

Avrupa’ya farklı nedenlerden dolayı sığınmak zorunda kalanlarla birlikte çocukların sayısı artmaya devam ediyor. Peki, Avrupa’da çocuklara en fazla oturum veren ülke hangisi? AB ülkelerinde ve özellikle Almanya’da kaç çocuk oturum izni aldı?







Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 2020’de Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan 210 bin 958 çocuğa (15 yaşından küçük) aile kurma ve aile birleşimi nedeniyle ilk oturma izinleri verildi. Bu, Avrupa’daki çocuklara verilen tüm ilk izinlerin yüzde 68’ini temsil ediyor. AB’de çocuklara uluslararası koruma dahil olmak üzere diğer nedenlerle 96 bin ilk izin daha verilirken yaklaşık 4 bin çocuğa da eğitimle ilgili nedenlerden dolayı izin verildi.





ÇOCUKLARA EN FAZLA OTURUM İZNİ VEREN ÜLKE ALMANYA OLDU





Eurostat’ın verilerine göre, AB ülkeleri arasında AB üyesi olmayan ülkelerden gelen çocuklara en fazla oturum veren ülke Almanya oldu. 2020 yılında ailevi nedenlerden dolayı zorunlu göç etmek zorunda kalan 15 yaş ve altı çocukların 44 bin 443’üne oturum veren Almanya, önceki yıllarda olduğu gibi yine zirvede yer aldı. Bu sayı, 2020 yılında AB’de ilk kez oturum izni alan çocukların yüzde 21’ine tekabül ediyor. Bu alanda Almanya’nın ardından Afrika’ya sınırı olan İspanya geliyor. Özellikle Fas vatandaşlarının yoğun bir şekilde göç ettiği İspanya, 2020 yılında 43 bin 391 çocuğa ailevi nedenlerden dolayı oturum izni verdi. AB’de ailevi nedenlerden dolayı en çok oturum veren diğer ülkeler ise şu şekilde: İtalya (31 bin 545 kişi), İsveç (20 bin 847 kişi) ve Belçika (13 bin 938 kişi).







Bu alanda listenin son sırasında Slovakya yer alıyor. AB ülkesi, 2020 yılında 15 yaş ve aştı hiçbir çocuğa oturum izni vermedi. Slovakya’nın hemen ardından küçük Avrupa ülkesi Lihtenştayn ve Litvanya geliyor.





EN ÇOK ASYA VE AFRİKA KITASINDAN GELİYORLAR







Ailevi nedenlerle ilk oturma izni verilen çocukların vatandaşı oldukları ülkeler incelendiğinde, çocukların yüzde 32’si Asya ülkesi, yüzde 27’si Afrika ülkesi, yüzde 24’ü Avrupa (AB dışı), yüzde 10’u ise yabancı uyrukluydu. Kuzey ve Güney Amerika’dan gelen çocukların oranı ise yüzde 2 olarak açıklandı. 2020 yılında Asya kıtasından gelen 66 bin 562 çocuk, Afrika’dan 57 bin 613 çocuk ve AB dışında yer alan Avrupa ülkelerinden 51 bin 23 çocuk ailevi nedenlerden dolayı oturum izni aldı.





Asya’dan gelip AB’de oturum izni alan çocukların yüzde 18’I Suriye’den, yüzde 17’si Hindistan’dan, yüzde 11’i ise Pakistan’dan geldi. Avrupa kıtasında ise Ukrayna dikkat çekiyor. AB dışında yer alan ve AB ülkelerinden oturum izni alan çocukların yüzde 19’u Ukrayna’dan gelirken, yüzde 18’I Arnavutluk, yüzde 11’i Kosova ve Rusya’dan geldi. Güney Amerika’da ise yüzde 45 ile Brezilya açık ara zirvede.

