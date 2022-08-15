Samanyolu Haber /Gündem / Çocuk öldüren Kaymakam, hukuk müşaviri olarak atandı /15 Ağustos 2022 11:55

Çocuk öldüren Kaymakam, hukuk müşaviri olarak atandı

Alkollü halde kullandığı resmi araçla bir çocuğun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Hukuk Müşavirliğine atandı. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

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Evrensel'in haberine göre, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nde dikkat çeken bir atama oldu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde alkollü halde kullandığı resmi araçla 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Sinanoğlu’nun yerine Gercüş Kaymakamı olarak ise Ağrı Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, konuya dair haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamda "Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı'na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır. Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz 2022’de Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu’nun kesiştiği yolda Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik’e çarpmıştı.

Kaymakam Sinanoğlu’nun alkollü olduğu ortaya çıkan kazada, 13 yaşındaki Muhammet Çelik hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Sinanoğlu serbest bırakılmıştı.

Ancak daha sonra Çelik ailesinin avukatlarının yaptığı itiraz üzerine alkollü olduğu tespit edilen Sinanoğlu tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
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