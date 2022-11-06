Çocuk tacizi ile suçlanan MHP'li davul zurna ile karşılandı

Kayaalp’in bu açıklamasından sonra akıllara şu ünlü karikatür geldi:









T24’ten Candan Yıldız’ın gündeme getirdiği olayda, MHP Genel Merkezi, “Çocuğa cinsel istismar” iddiasıyla gözaltına alınmadan birkaç gün önce Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’i görevden alındı. Kentteki parti teşkilatını da kapatma kararı verildi. Hakkında hazırlanan iddianamede “zincirleme şekilde cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz” suçlamaları yöneltilen ve 17 Haziran’dan beri tutuklu olan Cihan Kayaalp, dün çıkarıldığı mahkemece beraat etti.Cihan Kayaalp, yargılandığı davada beraat kararının ardından tahliye edildi. Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları önünde yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Kayaalp, açıklamada bulundu.Yaklaşık 5 yıl Diyarbakır’da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Kayaalp rejimin dilini kullanarak kendini şu sözlerle savundu:“Bölücülerin, F***’cülerin imanını gevrettik. Bununda bedelini bize ağır bir şekilde ödettiler. Adalet yerini buldu. Daha sorulacak bir hesap var. Bu komplonun arkasındaki isimleri tek tek biliyoruz. Bu komplo kurulurken nasıl planlandığı, niçin şahsım itibarsızlaştırılmak istendiği, kimler kurtarılmaya çalışıldığı hepsini biliyoruz. Milliyetçi camiayı Diyarbakır’da bitirmek için bu komployu kurdular. Diyarbakır’da elde ettiğimiz başarıları yok etmek için bunu yaptılar. Bugün bunu kısa bir açıklama olarak yerine getirdim. Ama birkaç gün sonra isimler açıklayacağımız, kimler komplonun neresindeydi hepsini geniş bir şekilde açıklayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nde adalettin olduğuna herkes bir kere daha şahitlik etti.”