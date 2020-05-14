Çocuklar arasında yayılan gizemli hastalığın Koronayla bağlantısı bulundu

Corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya devam ederken, başta İngiltere ve ABD’de olmak üzere virüsle bağlantılı olarak çocuklar arasında artan bir hastalık da dikkat çekiyor. Çoklu bölgede iltihaplanma sendromu olarak adlandırılan hastalık yüksek ateş, şiddetli karın ağısı, dil ve ciltte kızarıklık ile nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.





İngiltere ve ABD’de doktorlara uyarı üstüne uyarı yapılırken, sendromun corona virüsüyle olan en net bağlantısı İtalya’da bulundu.