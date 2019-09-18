Çocuklar kaynar kazana düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Tankerin üzerinde bulunan 8 yaşındaki Ali Ekber Seven, akrabası 6 yaşındaki M.A.S ve henüz ismi tespit edilemeyen bir çocuk, kaynayan bulgur kazanının içine düştü.







HAYATINI KAYBETTİ





Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda yanık oluşan Seven, kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. M.A.S’nin Çocuk Cerrahi Servisi’nde tedavisi sürüyor. Durumu iyi olan diğer çocuk taburcu edildi.



