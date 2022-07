'Çocuklar komşuların pişirdiği etin kokusunu almasın diye kapıları kapattık'

'15 YIL SONRA İLK DEFA KURBAN KESEMEDİM'





GazeteDuvar'dan Farma Keber'in haberine göre, her yıl bayram nedeniyle piyasada yaşanan hareketlilik bu yıl gözlemlenemedi. Urfa’da bayramlarda görmeye alışık olduğumuz görüntüler bu yıl yaşanmadı. Alışveriş kuyrukları, akraba ziyaretleri, ihtişamlı sofralar ile özdeşleşen bayram bu yıl da pandemi yaşanan durgunluğu aratmadı.Emekli Mustafa Hakkı Aksu bayramın kendisi için üzüntülü geçtiğini söyledi. Aksu şöyle konuştu: "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 15 yıl sonra ilk defa kurban kesemedim. Benim için oldukça üzüntülü ve sıkıntılı bir durum. Ortalama 5-6 bin civarında olan kurbanlıklara yaklaşamadım bile. Ayrıca her yıl şehir dışından gelen misafirlerimiz olurdu, ekonomik şartları öne sürerek gelemediler. Şehir içerisinde bile birçok ziyareti gerçekleştiremedik. Hayat pahalılığından dolayı önümüzdeki yılları hiç düşünemiyorum. Eskiden annelerimiz misafirleri ağırlamak için bayrama tatlılar çörekler hazırlarlardı, bırak çöreği ancak bayram şekeri alabildik. Şekerin kilosu 75 TL'ydi. Malum çocuklar sevinsin diye aldık. Fakat çocuklar bile her bayramda yaşandığı gibi kapı kapı dolaşıp bayram şekeri toplamak için birbirleriyle yarış haline girmediler. Kısacası pandemi gibi sokaklar boş, kimse bayram ziyaretine doğru dürüst gitmedi ancak herkes kendi karnını doyurabildi."Eski zamanlardaki bayramları özlediğini belirten Müslüm Bayribey ise bayram hazırlığı yapamadıklarını ifade etti. Esnaf olan Bayribey alım gücünde ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:"Eskiden bayramlarda hazırlıklarımız olurdu, kendimiz ve çocuklarımız için yeni elbiseler alırdık. Pandemiden sonra o eski bayramlar kalmadı. Bayram hazırlığı yapmayı özledik, hatıralarda kaldı…. Paramız değer kaybettikçe git gide alım gücümüz düşüyor. Artık Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyoruz. Eski geleneklerimizden muaf geçiriyoruz. Bunu bizim gibi görmüyor mu yöneticiler? Yapılacak bir varsa yapılsın, milletvekillerimiz 2 maaşını almasın, kimsesizlere, fakirlere muhtaçlara versin. 500 TL’lik elektrik faturası 2000 TL geliyor, doğalgaz öyle, su öyle. Milletvekilleri ayda 40-50 bin TL maaş alıyorlar. 2 maaşlarını garibanlara şeffaf ve açık bir şekilde bağışlasınlar, belki o zaman fakir fukara et yer. Biz vatandaş olarak fedakârlık yapıyoruz onların da bir fedakârlıklarını görelim."Pahalılıktan dolayı kimsenin kimseyi çağıramadığını söyleyen Bayribey şöyle devam etti: "Ekmek 3 TL, eti var sebzesi var meyvesi var. Millet diyor ‘kimse gelmesin ben de kimseye gitmeyeyim.' Bu yüzden bayram olmasına rağmen kimse birbirine gitmiyor. Bilet fiyatlarının da pahalı olması da bunu etkileyen nedenlerden biri. İnsanlar başka şehirden akrabalarını ziyarete gidemiyor. Almanya gibi olduk. Bundan sonra artık 2 yılda, 3 yılda bir memleketimize gidip yakınlarımızı görüp geleceğiz öyle görünüyor."Turizmci Naif Mızrak ise şunları söyledi: "Harran Konukevi işletmecisiyim. Bu yıl bayram yoğunluğumuz beklediğimiz gibi olmadı. Gelen gruplarımızda iptaller söz konusu oldu. Artan bilet fiyatları ve zamlardan dolayı bayağı bir misafirimiz bölgeye gelemedi. Akrabalarını ziyarete gelmek isteyenler de yol parası ve ekonomik sıkıntılar yüzünden gelemedi. Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen herhangi bir hareketlilik yok. Tabii en büyük nedenlerden bir tanesi de fiyatlara gelen zamlar. Bu yıl turizm alanında Kurban Bayramı'nda beklediğimiz verimi alamadık.”Beş çocuğu olan Güler Sucu da yaşanan yoksulluktan dert yandı. En son dört yıl önce kurban kestiğini söyleyen Sucu "Biz kesemesek de komşular keserdi, bayramda et görürdük. Çocuklarımın et kokusu almaması için balkon kapısını sürekli kapalı tuttuk" diye konuştu.