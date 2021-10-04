Çocukları oyun bağımlılığından korumak için ihbar hattı kuruldu

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Dairesi, ülkede çocukların ancak haftada 3 saat oyun oynayabilmelerine izin verilmesi yönündeki kararı ihlal eden servis sağlayıcılarının şikayet edilebileceği bir internet sitesi kurdu.





Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Enformasyon Dairesi, 1 Eylül'den itibaren reşit olmayanların çevrimiçi oyun sitelerine erişmelerine haftada sadece üç saat izin verileceğini duyurdu. Karar uyarınca servis sağlayıcılarının sahte isimler kullanarak kaydolmaya veya oturum açmaya çalışan kullanıcıların çevrimiçi oyunlara erişimine izin vermeleri yasaklandı.





Çocukların beden ve ruh sağlığını koruma amacıyla yürürlüğe konulduğu belirtilen karara uymayanların ihbar edilebilmesi için Konsey tarafından bir internet sitesi oluşturuldu.





Sözgelimi sitenin ana sayfasında şikayetler için üç ayrı buton yer alıyor.





Bu butonlardan ilki, bir sağlayıcının reşit olmayan kullanıcıların sahte isimle oturum açmasına izin verdiğini bildirmek için, ikincisi sağlayıcıların yaşı küçük kullanıcıların sistemde yetkililer tarafından belirlenen süreden daha uzun süre kalmasına izin verdiğini iletmek üzere kullanılıyor.





Öte yandan üçüncü buton, sağlayıcıların hizmetler için fazla ücret talep ettiğinin ülke yetkili makamlarına bildirilebilmesi olanağını veriyor.





Geçen hafta Devlet Konseyi, çocukların çevrimiçi oyunlara erişimini ve kullanımını denetlemek için elektronik bir kimlik sisteminin oluşturulacağını duyurmuştu.





2020 yılında Çin'de oyun endüstirisinin geliri yüzde 20'nin üzerine artış kaydederek, 278.7 milyar yuana (43.2 milyar dolara) ulaşmıştı.