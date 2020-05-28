Çocuklar şeker toplarken, böbrek hastası Dilgeş annesiyle cezaevine girdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rosa Kadın Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bağlar Belediyesi Meclis üyesi Gönül Aslan, 3 yaşındaki oğlu Dilgeş ile birlikte cezaevine gönderildi. 5 gündür Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan küçük Dilgeş’in böbrek yetmezliği hastalığı bulunuyor. Bir süre önce babası Avrupa’ya gitmek zorunda kalan ve biri 7, diğeri 14 yaşında iki kardeşi daha bulunan Dilgeş, bugüne kadar iki kapalı ameliyat geçirdi.









Dilgeş’in sağlık durumundan endişe eden babaannesi Kudret Aslan, Mezopotamya Ajansı’na konuştu. Aslan, gelini ve torununun bir an önce serbest bırakılmasını istedi.





ÜÇÜNCÜ AMELİYAT

“Bayram sabahı çocuklar şeker toplarken, benim çocuğum yüzünü cezaevine döndü” sözleriyle torununun yaşadıklarına dikkat çeken Aslan, Dilgeş’in annesi ile birlikte cezaevine gönderilmeseydi, bayramdan sonra yapacakları test sonucuna göre üçüncü ameliyat için hazırlık içinde olacaklarını kaydetti.





Dilgeş’in sağlık raporlarına rağmen annesi ile birlikte cezaevine gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Aslan, “Çocuğum hasta, böbreklerinden biri iflas etmiş. Sürekli ilaç tedavisi görüyor. Annesi ile birlikte tutuklanmasaydı eğer ameliyat olacaktı. Tehlikeli bir ameliyat olacağı söylendi. Dilgeş’in sağlık raporları var. O raporları gerekli her yere gönderdim. Raporları Cumhurbaşkanı’na da göndereceğim” diye konuştu. Aslan, hasta torunundan 5 gündür haber alamadığını da ekledi.





NE İLAÇ NE KIYAFET ALINDI

Torununun ilaçlarını ve kıyafetlerini cezaevine gönderdiklerini, ancak cezaevi yönetiminin çeşitli gerekçelerle bunları içeriye almadıklarını aktaran Aslan, Dilgeş ve annesinin derhal serbest bırakılmasını, aksi halde sağlığının tehlikeye atılacağı uyarısında bulundu.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halkın salgına karşı dikkat edilmesine dair yaptığı uyarıları anımsatan Aslan, “Madem sağlığımıza dikkat etmemizi istiyorsun, hasta bir çocuğun sabaha kadar, adliyede uyumasına nasıl müsaade edersin” diye sordu.









Aslan, Dilgeş’i tedavi eden doktora da, “Eğer Dilgeş’imin fotoğrafını gördü ise rica ediyorum ondan, ‘Bu çocuk benim hastamdır, hastamı bırakın, hastamı ameliyat edeceğim’ desin” diyerek seslendi.





‘ADLİYEDEN SESLENECEĞİM’

Gelini ve torunu için Diyarbakır Adliyesi önünden tüm dünyaya sesleneceğini söyleyen Aslan, “O savcıya sesleneceğim, 3 çocuğumu düşünsün. Dünyadaki tüm annelere sesleniyorum: Anneyim, yüreğim yanıyor. Dilgeş için bize destek versinler. Emine Erdoğan’a sesleniyorum: Sen de bir annesin, senin de torunun, senin de çocuğun var. Kendi torununu, çocuğunu düşün, bir de benim torunlarımın haline bak” diye seslendi.





Dilgeş’in 7 yaşındaki ağabeyi Miran ise, annesi ve kardeşinin bir an önce eve dönmesini istedi.