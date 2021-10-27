Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı için tavsiye kararı çıktı /27 Ekim 2021 11:55

Çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı için tavsiye kararı çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti.

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FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesinin 18 üyesinden 17'si, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısının ilkokul çağındaki çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı fikrinde buluştu.

Toplantıda, firmanın, 12 yaşın altındaki çocuklar için Covid-19 aşısını, yetişkin dozunun üçte birine indirdiğine değinildi.

FDA'nın komitenin tavsiyesini değerlendirmeye alarak bir hafta içinde bu aşı için acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.

Pfizer-BioNTech 22 Ekim'de, iki doz uygulanacak Covid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını duyurmuştu.


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) aşı danışmanları, kararı görüşmek ve ABD'li çocukların aşı yaptırmasını tavsiye edip etmeme kararı almak için 2 ve 3 Kasım'da toplanacak.

ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında aşılama gelecek haftadan itibaren başlayabilecek.

Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Covid-19’a karşı aşılamaya başlıyor

Çin’de 3-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse karşı aşılanmasına başlanacağı bildirildi.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin merkezindeki Hubey ile Hunan, güneyindeki Hainan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinin sağlık komisyonları, 3-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanacağını açıkladı.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Fucien ve Anhui eyaletlerinde de ilerleyen günlerde söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasına başlanacağı duyuruldu.

Çin, daha önce 12 yaş ve üzerinin aşılanmasına izin veriyordu.

Hainan eyaletinin başkenti Haikou’daki Çangliu Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, velilerin 3-11 yaşlarındaki çocuklarını getirip aşılarını yaptırabilecekleri ifade edildi. Cıcieang eyaletindeki Çucou kentindeki bir yerel halk sağlık merkezi de kentteki okullardan gelen öğrenci gruplarının aşılarını yapacaklarını kaydetti.

Sağlık komisyonları, çocuklara, Çinli Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği inaktif aşılardan en az üç hafta arayla iki doz uygulanacağını bildirdi.

Formülünde virüsün zayıflatılmış versiyonunu barındıran inaktif aşılar, zayıf uyaran aracılığıyla vücutta virüse karşı doğal bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Covid-19, 18 yaşından küçükleri, yetişkin nüfusa göre daha az etkiliyor. Virüse yakalandıklarında hastalığı hafif semptomlarla atlatan çocuklar, taşıyıcı olarak aile içinde bulaşa sebep olabiliyor.

Çin’de eylülde Fucien eyaletinde görülen yerel kaynaklı vakalar, bir ilköğretim okulu öğrencileri aracılığıyla yayılmıştı. Enfeksiyon kapan çocukların yüzde 40’ının 12 yaş altı olduğu bildirilmişti.
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