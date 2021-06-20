Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

New York şehri polisi, silahlı ve maskeli bir adamın ateş hattına girip çıkan iki küçük çocuğa rağmen yakın mesafeden bir başka adama ateş ettiği şok edici görüntüleri yayımladı.





New York Polis Teşkilatı (NYPD), iki adamın perşembe akşamı Bronx bölgesindeki Sheridan Bulvarı'nda işlenen suça karıştığını açıkladı.





NYPD, güvenlik kamerası kayıtlarını yayımladığı Twitter mesajında, "Evet, yaralanmadıkları için çok şanslı olan bu çocuklar mağdurla beraberdi" dedi.





Videoda maskeli saldırganın, yolu üzerinde panikleyen iki çocuğa rağmen kaldırımda bulunan 24 yaşındaki adama koşarak çok sayıda ateş ettiği görülüyor.





The New York Post, mağdurun bacakları ve sırtından üç kez vurulduğunu ancak olayı sağ atlatmasının beklendiğini bildirdi. 24 yaşındaki kişi şu anda Bronx Lübnan Hastanesi'nde tedavi görüyor. İki çocuksa mucizevi biçimde yaralanmadı.





Videonun bir başka bölümünde sokaktaki ikinci bir şüphelinin beyaz bir scooter üzerinden olup biteni izlediği görülüyor. NYPD söz konusu kişinin, saldırganın kaçmasına yardımcı olan sürücü olduğunu ve ikilinin olay yerinden birlikte kaçtığını açıkladı.





Polis her iki şüpheli hakkında da kamuoyundan bilgi talep ediyor.





NYPD dedektif şefi James Essig, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların bulunduğu bir yerde gündüz vakti gerçekleşen küstah saldırıya müsamaha gösterilmeyecek" dedi.







