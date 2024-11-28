Çocuklara sosyal medya yasağı masada

Çocukları dijital dünyadaki tehlikelerden korumak için hükümet kapsamlı bir düzenleme için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği başlattı. Bu kapsamda, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanması planlanıyor.





BTK VE AiLE BAKANLIĞI'NDAN İŞ BİRLİĞİ

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayacak yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düzenlemenin çocuk hakları perspektifinden değerlendirilmesi için Çocuk Hakları Komisyonu’nu devreye aldı.





Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, bu tür düzenlemelerin çocukların sağlıklı gelişimi için kritik olduğunu ifade ederken, akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, benzer kısıtlamaların birçok ülkede uygulandığını ve Türkiye’nin bu konuda geç kalmaması gerektiğini belirtti.





DÜNYADAKİ ÖRNEKLERDEN ESİNLENİLDİ

Düzenleme, dünya genelinde çocukların dijital güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalardan esinleniyor.





İşte öne çıkan ülkelerden bazıları:





ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı 2025’ten itibaren yasaklanacak.





Çin: 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn onayına bağlı. Ayrıca, gece 22.00 ile sabah 06.00 arasında cihaz ve internet erişimi yasak.





Fransa: 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları için ebeveyn izni gerekiyor.





İtalya: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu kullanımı ve 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesap açması yasak.





İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açması sınırlandırılmış durumda.





Güney Kore: 16 yaş altı çocukların gece yarısından sabah 6’ya kadar çevrim içi oyun oynaması yasaklanıyor.





Çocukların Ruh Sağlığı ve Dijital Güvenliği Korunacak





Türkiye’de planlanan bu düzenleme, çocukların sosyal medya ve dijital platformlarda karşılaşabileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. Çocukların ruh sağlığını tehdit eden içeriklere erişimi engellemek, ailelerin kontrolünü artırmak ve güvenli bir dijital ortam oluşturmak, düzenlemenin ana amaçları arasında yer alıyor.





EBEVEYN KONTROLÜ GÜÇLENİYOR

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, ebeveyn izni olmadan 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması veya çevrim içi platformlara erişim sağlaması mümkün olmayacak. Yetkililer, bu adımın çocukların güvenliği kadar ailelerin dijital dünyadaki rolünü de güçlendireceğini vurguluyor.





Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



