Samanyolu Haber /Gündem / 'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin' /14 Mayıs 2021 18:42

'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir dizi zengin ülkenin artık çocukları ve gençleri aşıladığını, yoksul devletlerin ise sağlık çalışanlarını ve en savunmasız grupları bile zar zor aşılamaya başladığını vurguladı.

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Genç ve sağlıklı insanlara aşı sunmak yerine ülkeleri, dozlarını COVAX küresel aşı paylaşım planına vermeye ve böylece tüm ülkelerde en çok ihtiyacı olanların korunmasını sağlamaya çağırdı.

Ghebreyesus,"Maalesef, şu anda bu oyuna tanık oluyoruz. Arzın çoğunu satın alan bir avuç zengin ülkede artık düşük riskli gruplar aşılanıyor" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ülkelerin neden çocuklarını ve ergenlerini aşılamak istediklerini anlıyorum, ancak şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine COVAX'a aşı bağışlamaya çağırıyorum” dedi.

Düşük gelirli ülkelerde düşük aşılama

Dünya çapında en az 210 bölgede yaklaşık 1,4 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Dozların yaklaşık yüzde 44'ü, küresel nüfusun yüzde 16'sını oluşturan yüksek gelirli ülkelerde uygulandı.

Dünya nüfusunun yüzde 9'una ev sahipliği yapan en düşük gelirli 29 ülkede sadece yüzde 0,3 aşılama yapıldı.
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