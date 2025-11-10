Çocukları bekleyen büyük macera: Işığın Peşinde: 'Gölgeler Ülkesi'

Çocuk edebiyatı dünyasına yeni bir soluk kazandıran Gölgeler Ülkesi, Masmavi Kitaplar etiketiyle yayımlandı. Dr. Hasan Ahmet Gökçe’nin yazdığı, İsmail Abay’ın resimlediği eser; hem macera hem düşünce yönüyle öne çıkıyor.





Atlas ve Poyraz adındaki iki çocuğun gölde başlayan hikâyesi, kısa sürede bambaşka bir âleme dönüşüyor. Vadilerden gökyüzüne uzanan yolculukta ağaçlar, yıldızlar ve nehirler dile geliyor; masal ile felsefi sorgulama iç içe geçiyor. Atlas inancın ve sadakatin, Poyraz ise soruların ve tereddütlerin sesi oluyor.





Yazar, klasik çocuk kitaplarının “eğlendirirken öğretme” çizgisini aşarak okuru düşünmeye çağırıyor. Eser, John Bunyan’ın Çarmıh Yolcusu ve C.S. Lewis’in Narnia Günlükleri gibi evrensel metinlerle benzer bir ruh taşısa da, Said Nursî’nin “Yirmi İkinci Söz”ünden aldığı ilhamla özgün bir yön kazanıyor. Kitap, çocuklara doğayı sadece görmek değil, “okumak” gerektiğini öğretiyor.





Gökçe’nin anlatımı, didaktik olmadan öğreten bir denge kuruyor. Ritmik cümleler, kafiyeli ifadeler ve eğlenceli diyaloglar, öğreticiliği gölgede bırakmadan hikâyeye canlılık katıyor. Abay’ın çizimleri ise bu ruhu görsel bir dile dönüştürüyor; soyut kavramlar çocuklar için somut bir hayret alanına dönüşüyor.





Gölgeler Ülkesi, günümüz çocuk kitaplarının sık düştüğü iki uçtan —şekerli kaçış ve ağır nasihat— uzak durarak, hayretin ve anlamın buluştuğu bir yol öneriyor. Çocukları doğaya, inanca ve düşünceye yeniden bakmaya davet ediyor.





“Dünyanın büyülü olması için başka diyarlara gitmeye gerek yok; yeter ki bakmayı bilelim,” diyor Gökçe.



