Samanyolu Haber /Gündem / Çocukları bekleyen büyük macera: Işığın Peşinde: 'Gölgeler Ülkesi' /10 Kasım 2025 12:38

Çocukları bekleyen büyük macera: Işığın Peşinde: 'Gölgeler Ülkesi'

Dr. Hasan Ahmet Gökçe’nin kaleme aldığı Gölgeler Ülkesi, çocuklara doğayı, inancı ve merakı bir arada anlatan derin bir masalsı serüven sunuyor. Atlas ve Poyraz’ın gölle başlayan yolculuğu, okuru vadilerden yıldızlara uzanan bir keşfe çıkarıyor.

SHABER3.COM

Çocuk edebiyatı dünyasına yeni bir soluk kazandıran Gölgeler Ülkesi, Masmavi Kitaplar etiketiyle yayımlandı. Dr. Hasan Ahmet Gökçe’nin yazdığı, İsmail Abay’ın resimlediği eser; hem macera hem düşünce yönüyle öne çıkıyor.

Atlas ve Poyraz adındaki iki çocuğun gölde başlayan hikâyesi, kısa sürede bambaşka bir âleme dönüşüyor. Vadilerden gökyüzüne uzanan yolculukta ağaçlar, yıldızlar ve nehirler dile geliyor; masal ile felsefi sorgulama iç içe geçiyor. Atlas inancın ve sadakatin, Poyraz ise soruların ve tereddütlerin sesi oluyor.

Yazar, klasik çocuk kitaplarının “eğlendirirken öğretme” çizgisini aşarak okuru düşünmeye çağırıyor. Eser, John Bunyan’ın Çarmıh Yolcusu ve C.S. Lewis’in Narnia Günlükleri gibi evrensel metinlerle benzer bir ruh taşısa da, Said Nursî’nin “Yirmi İkinci Söz”ünden aldığı ilhamla özgün bir yön kazanıyor. Kitap, çocuklara doğayı sadece görmek değil, “okumak” gerektiğini öğretiyor.

Gökçe’nin anlatımı, didaktik olmadan öğreten bir denge kuruyor. Ritmik cümleler, kafiyeli ifadeler ve eğlenceli diyaloglar, öğreticiliği gölgede bırakmadan hikâyeye canlılık katıyor. Abay’ın çizimleri ise bu ruhu görsel bir dile dönüştürüyor; soyut kavramlar çocuklar için somut bir hayret alanına dönüşüyor.

Gölgeler Ülkesi, günümüz çocuk kitaplarının sık düştüğü iki uçtan —şekerli kaçış ve ağır nasihat— uzak durarak, hayretin ve anlamın buluştuğu bir yol öneriyor. Çocukları doğaya, inanca ve düşünceye yeniden bakmaya davet ediyor.

“Dünyanın büyülü olması için başka diyarlara gitmeye gerek yok; yeter ki bakmayı bilelim,” diyor Gökçe.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çocukları bekleyen büyük macera: Işığın Peşinde:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:46