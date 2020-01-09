Samanyolu Haber /Gündem / Çocukları mahkemeye çıkardılar /09 Ocak 2020 20:22

Çocukları mahkemeye çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan iki çocuğun yargılandığı dava, birinin İstiklal Marşı'nı diğerinin ise Nurullah Genç'in "Yağmur" şiirini ezberlemesi ve Erdoğan'dan özür dilemesi şartıyla düşürüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında “kamu görevlisine hakaret” suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak uzlaşma talebinde bulundu.

Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, V.E.’nin Nurullah Genç’in “Yağmur” şiirini, A.Ç.’nin de İstiklal Marşı’nı ezberlemesi ve Erdoğan’dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul edeceklerini bildirdi.

V.E. ve A.Ç., Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na giderek, Erdoğan’ın avukatının talebini yerine getirdi. Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. hakkındaki davaların düşürülmesine karar verildi.
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