İki çocuğunu ve eşini Ege’de kaybeden Gülfem Yeni gözaltına alındı

Eşi Gökhan Yeni ve iki küçük çocuğunu, 28 Temmuz 2018’de Ege Denizi’nde kaybeden Gülfem Yeni, Çanakkale’de gözaltına alındı. Gülfem Yeni, 21 Mayıs Cuma günü, Çanakkale’de 84 kişinin gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ancak Yeni, yeniden gözaltına alındı.







SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ





Bold'da yer alan habere göre akşam saatlerinde evinde arama yapılan ve dijital materyallerine el konulan Gülfem Yeni ikinci kez Çanakkale Emniyeti’ne götürüldü. Çocuklarını ve eşinin acısını daha atlatamayan Yeni’nin arama sırasında “Yeter artık peşimizi bırakın” diyerek sinir krizi geçirdiği öğrenildi.





VEFAT EDEN EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI SORDULAR





Eşini ve çocuklarını kaybettikten sonra hakkında dava açılan Gülfem Yeni, tutuksuz yargılandığı davada ve 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da karar bekliyor. Buna karşın ikinci kez neden gözaltına alındığı henüz bilinmeyen Yeni’nin gözaltı süresinin uzatılması için bu sabah sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı belirtiliyor. Gülfem Yeni’ye cuma günü yapılan ilk gözaltı sırasında yaptığı bazı telefon görüşmeleri ve “Eşin, çoluk çocuğun nerede?” diye soruldu. Aynı operasyonda gözaltına alınan 18 yaşından küçük çocukların bile polislerce tartaklandığı bildirildi.





AYVALIK’TAN MİDİLLİ ADASI’NA GİDİYORLARDI





Gülfem Yeni, Türkiye’deki hukuksuzluklar nedeniyle eşi Gökhan Yeni (31) ile 2,5 yaşındaki oğlu Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu ile 28 Temmuz 2018’de Türkiye’den ayrılmaya karar verdi. Ayvalık’tan Midilli Adası’na geçmek için bir tekneye bindiler. Tekne adaya varamadan alabora oldu. Toplam 16 kişinin olduğu teknede 7 kişi hayatını kaybetti.





CENAZE ARACI BİLE VERİLMEDİ





Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenazeler için Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla cenaze aracı verilmemişti. Bartın Kız Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan Hasan Aksoy, eşi Sena Aksoy ve 3 yaşındaki oğlu Yusuf Baha’yı da aynı gece kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan Hasan Aksoy hala Mersin Tarsus Cezaevinde bulunuyor.