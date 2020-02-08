Samanyolu Haber /Gündem / 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan adam hayatını kaybetti /08 Şubat 2020 14:44

'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan adam hayatını kaybetti

Hatay'da Valilik önünde 'Çocuklarım aç' diyerek kendisini yakan Adem Yarıcı adlı baba hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Hatay Valiliği önünde ‘Çocuklarım aç’ diyerek kendisini yakan Adem Yarıcı adlı baba kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı, üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunmuştu.

Hastanede kalp krizi sonucu ölen Adem Yarıcı isimli yurttaş Hatay Valiliği önünde, “Çocuklarım aç” diyerek kendisini yakmış ve işsizlik nedeniyle bunalıma girdiğini belirtmişti. 

HAYATINI KAYBETTİ

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan yurttaşın geçirdiği kalp krizi sebebiyle açıklama yaptı:

“Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur.”

Kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı’nın valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbı müdahale için Hatay Devlet Hastanesi’ne sevkinin sağlandığı aktarılan açıklamada, “Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz.”

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