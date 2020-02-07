Samanyolu Haber /Gündem / 'Çocuklarım aç' diyerek Valilik önünde kendini yaktı /07 Şubat 2020 12:13

'Çocuklarım aç' diyerek Valilik önünde kendini yaktı

Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen bir adam, Hatay Valiliği önünde 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yaktı. İntihara kalkışan yurttaşa yangın tüpleriyle müdahale edildi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir işsiz olan A.Y isimli kişi “Çocuklarım aç” diyerek kendini yaktı. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen A.Y'ye yangın tüpleriyle polisler tarafından anında müdahale edildi.

Yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışan adam, polislerin uzun uğraşının ardından hayatta kalmayı başardı.

Körfez Gazete'nin haberine göre Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A.Y ile konuştu.


İntihar girişiminde bulunan ve son anda yangın tüplerinin müdahalesi ile kurtarılan A.Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.


Kendine Zor Geldi


İntihar girişiminde bulunan ve son anda yangın tüplerinin müdahalesi ile kurtarılan A.Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşın tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan babanın Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
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