Çocuklarımız neden intihar ediyor: Cevabı 'Çözüm Noktası'nda

Çözüm Noktası'nın son bölümünde peş peşe yaşanan ergen intiharları masaya yatırıldı. İntihar konusunda yeni videolar hazırlayacağının haberini de veren İsmail Eroğlu ve Musa Sarıcı, bu bölümde:
- Gerçekten gençler arasında intihar oranları yüksek mi? İstatistikler bu konuda bize neler söylüyor?
- Çocuklarımız neden intihar ediyor?
- Tüm yaş grupları içerisinde ergen intiharları neden daha fazladır?
- Hangi ana-baba davranışları ergeni intihara sürükler?
- Ergen beyninin nörobiyolojisi
- Ergenler ana-babalarından neler bekliyor?
gibi konuları ele aldı.
Gelecek programlarda ise 'intihar etmeyi düşünen bireyi nasıl anlarız ve ona nasıl yardım edebiliriz konusu' ele alınacak.