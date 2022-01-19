Çocuklarımız neden intihar ediyor: Cevabı 'Çözüm Noktası'nda

Çözüm Noktası'nın son bölümünde peş peşe yaşanan ergen intiharları masaya yatırıldı. İntihar konusunda yeni videolar hazırlayacağının haberini de veren İsmail Eroğlu ve Musa Sarıcı, bu bölümde:





- Gerçekten gençler arasında intihar oranları yüksek mi? İstatistikler bu konuda bize neler söylüyor?

- Çocuklarımız neden intihar ediyor?

- Tüm yaş grupları içerisinde ergen intiharları neden daha fazladır?

- Hangi ana-baba davranışları ergeni intihara sürükler?

- Ergen beyninin nörobiyolojisi

- Ergenler ana-babalarından neler bekliyor?





gibi konuları ele aldı.









Gelecek programlarda ise 'intihar etmeyi düşünen bireyi nasıl anlarız ve ona nasıl yardım edebiliriz konusu' ele alınacak.







