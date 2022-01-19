Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklarımız neden intihar ediyor: Cevabı 'Çözüm Noktası'nda /19 Ocak 2022 15:11

Çocuklarımız neden intihar ediyor: Cevabı 'Çözüm Noktası'nda

Üniversite öğrencisi Enes Kara ve 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı'ndan peş peşe gelen acı haberler 'ergen intiharları'nı tartışmaya açtı. Evlilik ve Aile Danışmanı İsmail Eroğlu ile Uzman Psikolog Musa Sarıcı'nın hazırladığı 'Çözüm Noktası'nda başta ebeveynler olmak üzere herkesi ilgilendiren önemli başlıklar ele alındı.

SHABER3.COM

Çözüm Noktası'nın son bölümünde peş peşe yaşanan ergen intiharları masaya yatırıldı. İntihar konusunda yeni videolar hazırlayacağının haberini de veren İsmail Eroğlu ve Musa Sarıcı, bu bölümde: 

- Gerçekten gençler arasında intihar oranları yüksek mi? İstatistikler bu konuda bize neler söylüyor?
- Çocuklarımız neden intihar ediyor?
- Tüm yaş grupları içerisinde ergen intiharları neden daha fazladır?
- Hangi ana-baba davranışları ergeni intihara sürükler?
- Ergen beyninin nörobiyolojisi
- Ergenler ana-babalarından neler bekliyor?

gibi konuları ele aldı.


Gelecek programlarda ise 'intihar etmeyi düşünen bireyi nasıl anlarız ve ona nasıl yardım edebiliriz konusu' ele alınacak. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çocuklarımız neden intihar ediyor: Cevabı 'Çözüm... Sonraki Haber >>

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:18