Çocukların gözünden ‘korona’ ve ‘savaş’

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasının birincileri belli oldu. 100 yakın eser çocuğun kendi eserleriyle katıldığı yarışma ‘korona’ ile ‘savaş ve hukuksuzluklar’ olarak iki kategoride düzenlendi. 6-12 ve 12-18 yaş gruplarındaki çocuklar yarıştı.





‘Savaş ve hukuksuzluklar’ kategorisinde yarışmanın birincisi Ausburg’dan katılan Zeynep Sena Coşkun oldu. İkinciliği, kardeşi Zehra Rana Çoşkun elde ederken Ali İhsan Öztürk de üçüncülüğü kazandı. ‘Korona’ kategorisinde dereceye Yunanistan’dan katılan çocuklar girdi. Birinciliği Yahya Ekti elde etti. Ceyda yanmaz ikinci, Ali Sinan Akpınar da üçüncü oldu. Dereceye girenler, tablet bilgisayar ve çeşitli hediyeler kazandı.



