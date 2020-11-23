Samanyolu Haber /Gündem / Çocukların gözünden ‘korona’ ve ‘savaş’ /23 Kasım 2020 17:28

Çocukların gözünden ‘korona’ ve ‘savaş’

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasına 100’e yakın çocuk katıldı. Birinciler, Yunanistan ve Almanya’dan çıktı.

SHABER3.COM

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasının birincileri belli oldu. 100 yakın eser çocuğun kendi eserleriyle katıldığı yarışma ‘korona’ ile ‘savaş ve hukuksuzluklar’ olarak iki kategoride düzenlendi. 6-12 ve 12-18 yaş gruplarındaki çocuklar yarıştı.
 

‘Savaş ve hukuksuzluklar’ kategorisinde yarışmanın birincisi Ausburg’dan katılan Zeynep Sena Coşkun oldu. İkinciliği, kardeşi Zehra Rana Çoşkun elde ederken Ali İhsan Öztürk de üçüncülüğü kazandı. ‘Korona’ kategorisinde dereceye Yunanistan’dan katılan çocuklar girdi. Birinciliği Yahya Ekti elde etti. Ceyda yanmaz ikinci, Ali Sinan Akpınar da üçüncü oldu. Dereceye girenler, tablet bilgisayar ve çeşitli hediyeler kazandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çocukların gözünden ‘korona’ ve ‘savaş’ Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:04