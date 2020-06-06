Samanyolu Haber /Sağlık / Çocuklarla ilgili önemli bulgu: 'Süper korona bulaştırıcısı' değiller, aksine... /06 Haziran 2020 12:09

Çocuklarla ilgili önemli bulgu: 'Süper korona bulaştırıcısı' değiller, aksine...

Creteil Devlet Hastanesi'nde, 15 yaşın altındaki 605 çocuk üzerinde yapılan deneyler sonucunda yayınlanan araştırmada çocukların Kovid-19 virüsünü sanıldığı gibi yüksek oranda etrafa bulaştırmadığı savunuldu.

SHABER3.COM

Fransa’da yapılan bir araştırmada, korona virüsü salgınının ilk günlerinde ortaya atıldığı gibi çocukların  ‘süper taşıyıcı’ olmadıkları saptandı.  Fransa’nın başkenti Paris’in Creteil kentinde bulunan Creteil Devlet Hastanesi’nde, 15 yaşın altındaki 605 çocuk üzerinde yapılan deneyler, çocukların Kovid-19 virüsüne yetişkinlere oranla daha az yakalandığını ve virüsü çevreye daha az bulaştırdıklarını ortaya koydu.

Sonuçları, MedRxiv sitesinde yayınlanan araştırmada, çocukların  “süper taşıyıcı” olmadığı belirtilerek okulların kapatılması ve en riskli grup olan yaşlıların çocuklarla bir araya getirilmemesi eleştirildi.

Araştırmayı yürüten Prof. Cohen, “Bu hastalık esas olarak yetişkinleri hedef alıyor, en ciddi formları ise neredeyse sadece yaşlılarda ya da ağır bir hastalığı olanlarda meydana geliyor. Enfekte bir kişiyi belirleyip, yakınlarını test ettiğinizde, çocukların virüse yakalanma olasılığının yetişkinlerden 2 ila 5 kat daha az olduğunu gördük” dedi.

605 çocuk üzerinde yapılan deneylerde, 322 çocukta semptom görülmezken, 283’ünde, ateş, öksürük, ishal, tat alamama gibi hafif semptomların görüldüğü belirtildi. Kovid-19’a yakalandığı halde hiçbir belirti göstermeyen 322 hastadan 118’inin önceki haftalarda bazı semptomları taşıdıkları kaydedildi.

Prof. Cohen çocuklar ile ilgili bu yeni tespiti, “Çocukların burun mukozasında virüs için daha az alıcı var gibi görünüyor. Çocuklar ayrıca daha iyi korunuyorlar çünkü zaten başka tip koronavirüslere önceden yakalanmış ve bağışıklık kazanmışlar” dedi.

Çocukların koronavirüse daha az yakalanmalarının nedenlerini araştıran uzmanlar, çocukların boylarının avantaj olup olmadığını da inceliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çocuklarla ilgili önemli bulgu: 'Süper korona bulaştırıcısı'... Sonraki Haber >>

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:46