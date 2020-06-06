Çocuklarla ilgili önemli bulgu: 'Süper korona bulaştırıcısı' değiller, aksine...

Fransa’da yapılan bir araştırmada, korona virüsü salgınının ilk günlerinde ortaya atıldığı gibi çocukların ‘süper taşıyıcı’ olmadıkları saptandı. Fransa’nın başkenti Paris’in Creteil kentinde bulunan Creteil Devlet Hastanesi’nde, 15 yaşın altındaki 605 çocuk üzerinde yapılan deneyler, çocukların Kovid-19 virüsüne yetişkinlere oranla daha az yakalandığını ve virüsü çevreye daha az bulaştırdıklarını ortaya koydu.





Sonuçları, MedRxiv sitesinde yayınlanan araştırmada, çocukların “süper taşıyıcı” olmadığı belirtilerek okulların kapatılması ve en riskli grup olan yaşlıların çocuklarla bir araya getirilmemesi eleştirildi.





Araştırmayı yürüten Prof. Cohen, “Bu hastalık esas olarak yetişkinleri hedef alıyor, en ciddi formları ise neredeyse sadece yaşlılarda ya da ağır bir hastalığı olanlarda meydana geliyor. Enfekte bir kişiyi belirleyip, yakınlarını test ettiğinizde, çocukların virüse yakalanma olasılığının yetişkinlerden 2 ila 5 kat daha az olduğunu gördük” dedi.





605 çocuk üzerinde yapılan deneylerde, 322 çocukta semptom görülmezken, 283’ünde, ateş, öksürük, ishal, tat alamama gibi hafif semptomların görüldüğü belirtildi. Kovid-19’a yakalandığı halde hiçbir belirti göstermeyen 322 hastadan 118’inin önceki haftalarda bazı semptomları taşıdıkları kaydedildi.





Prof. Cohen çocuklar ile ilgili bu yeni tespiti, “Çocukların burun mukozasında virüs için daha az alıcı var gibi görünüyor. Çocuklar ayrıca daha iyi korunuyorlar çünkü zaten başka tip koronavirüslere önceden yakalanmış ve bağışıklık kazanmışlar” dedi.





Çocukların koronavirüse daha az yakalanmalarının nedenlerini araştıran uzmanlar, çocukların boylarının avantaj olup olmadığını da inceliyor.



