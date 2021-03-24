Çoğu kimsenin fark etmediği bir şifa kaynağı: Kantaron

Doğada insan katkısı olmadan yetişen kantaron bitkisinden elde edilen yağ ve çayın tarihi eski Yunan ve Roma'ya dayanıyor. Sarı kantaron o zamanın hekimleri tarafından savaşta alınan yaraların sarılmasında, çürüklerin, yanıkların ve iltihapların tedavisinde sıkça kullanılıyordu.

20. yüzyılda kullanım alanı eskiye nazaran oldukça azalan sarı kantaron bitkisi, son zamanlarda yeniden popülerlik kazandı.







Özellikle de cilt sorunlarının çözümü için kullanılan Sarı kantaron, aynı zamanda sarı kantaron bitkisinin ruh sağlığı üzerinde de olumlu bir etkisi bulunuyor.





Sarı kantaron nedir, ne anlama gelir?





Sarı kantaron, Kılıç otu, Mayasıl otu ve Koyunkıran olarak da bilinir, sarı kantarongiller familyasına dahil bir bitki türü. Esas olarak dünyanın birçok yerinde bulunan bir bitkidir.









Sarı kantaronun faydaları nelerdir?





En bilinen iyileştirici etkisi yanıkları tedavi etmektir. Yanıklar ve yaraların üzerine sürüldüğü zaman hücre yenileyici özelliği sayesinde kısa süre içinde yanıkların geçirilmesine yardımcı olur.

Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kan kayıplarını önlemeye yardımcı olur.

Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için de kullanılır. Sarı kantaronu ellerinize ve ayakaltınıza sürerseniz vücut ısısını arttırmaya yardımcı olur.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Varislerin azalmasına yardımcı olur.

Uykusuzluk durumunda rahat uyumanıza yardımcı olur.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde güneş ve cilt lekelerinden dolayı meydana gelen lekelerin giderilmesine yardımcı olur.

Baş ağrısı durumunda başa masaj yaparak ağrının hafifletilmesini sağlar.

Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Ciltteki renk eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olur.

Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesinde yardımcı olur.

Mide yaralarını iyileştirici özelliği vardır.

Depresyon tedavisinde anksiyete tedavisinde sıkça kullanılır.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve aknelerden kalan izlerin geçirilmesine yardımcı olur.

Cildin daha parlak ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Cilt yüzeyinde oluşan morlukların çok kısa bir süre içinde geçirilmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler.

Pişik sorununu önler.

Herpes virüsün neden olduğu yaraların iyileşmesini hızlandırır.









Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?





1 bardak kaynamış suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Biraz tatlandırmak için limon ya da bal katabilirsiniz.







