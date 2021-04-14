Serbest bırakılan amiraller Cumhuriyet’e konuştu. “Mavi Vatan” ismini ortaya atan emekli Amiral Cem Gürdeniz basit bir basın açıklamasından darbe iması çıkarıldığını belirterek, “Çok basit bir basın açıklamasının bir iletişim kazasına uğrayarak, bir nevi yanlış alanlara çekilmesinin sonuçlarına katlandık. Ama doğruluğumuz ve haklılığımız başından beri belliydi. Çünkü yapılan basın açıklaması çok masum. Hiçbir şekilde basın açıklaması olmasının dışına çıkan bir durum barındırmıyor. Ama bunun bir iletişim kazasına neden olacak şekilde yanlış kullanımı, bu süreci tetikledi. Türkiye yanlış bir şekilde bir tartışma mecrasına sokuldu” dedi. Yargının gerçek amacı gördüğünü kaydeden Gürdeniz, “Bu noktada Türk adaletine teşekkür etmeliyiz. Gerçek resmi çok net gördü. Olay büyümeden doğru bir kararla süreç yoluna sokuldu. Türk polisinin bu süreci yönetim şeklini de takdir ettiğimi söylemeliyim” diye konuştu.







ERDAĞ: KIRGINIM





Emekli Amiral Turgay Erdağ “Bir iletişim kazası yaşandı herhalde. Aklımızdan bile geçmeyen bir tepki oluştu. Hiç düşünmediğimiz bir şey... Biz askeriz, fiziki şartların ne olduğu önemli değil fakat manevi anlamda böyle bir suçlamayla gözaltına alınmak bizim çok ağırımıza gitti. Bu bizi çok üzdü, kırgınım" ifadelerini kullandı.





"EMEKLİ AMİRALLER ENDİŞE DUYMUŞTUR"





Emekli amiraller olarak Montrö ve ‘sarıklı amiral’ konusunda duyulan endişeleri bir duyuru metni ile kamuoyuna aktardıklarını söyleyen Kadir Sağdıç, ise “Burada emekli amiraller deniz kuvvetleri ve deniz güvenliği alanlarında son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine bazı endişeler yaşadı. Bunlardan biri Montrö Sözleşmesi. Karadeniz’den içeriye girmek isteyen ülkelerin Montrö Sözleşmesi’ni iptal ettirmek üzere baskıları var iken; geçen haftalarda sanki bu sözleşmeyi değiştirilebilir, ya da öyle bir ihtiyaç olursa buna yaklaşılabilir gibi yorumlanacak ifadelerin kullanılmasıyla beraber emekli amiraller bu konuda bir endişe duymuşlardır. Sözleşmenin değişmesi ya da kaldırılmasının Türkiye’de yaratacağı durumları paylaşmışlardır” dedi. Duyurudaki ‘Sarıklı Amiral’ konusu için de Sağdıç, “Sarıklı amiral görünümü içinde yer alan talihsiz tespitlere yeterince tatmin edici işlem yapılmamasından kaynaklı bir endişe yaşandı" dedi.





Diğer yandan emekli amiral Ali Sadi Ünsal ise sağlık durumu nedeniyle doktor kontrolü altında evde dinlenecek.

