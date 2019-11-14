Samanyolu Haber /Kültür / Çok avantajlı fiyat ve koşullarla Umre ibadetinizi yapın - ADV /14 Kasım 2019 14:14

Çok avantajlı fiyat ve koşullarla Umre ibadetinizi yapın - ADV

Umre ibadeti için kişi başı 1450 Euro'dan başlayan fiyat ve koşulları globallinetours.com'dan hemen öğrenin.

Çok avantajlı fiyat ve koşullarla Umre ibadetinizi yapın - ADV

Global Line Tours ile arzın kalbine kalplerin arzı için gidiyoruz...
 
Konforlu araçlarla transfer, profesyonel rehberlik, sabah akşam yemek imkanı, özenli sağlık hizmetleri, en az 3 umre yapma imkanı (Zulhuleyfe sonrası, Taif gezisi sonrası ve Hudeybiye ziyaretinde). 

Bunların yanı sıra kutsal mekanları ziyaret. Medine'de Uhud, Kıbleteyn Mescidi, Yedi mescidler, Hendek Harbi'nin gerçekleştiği mekan, Hicaz demiryolu istasyonu, Amberiye, Sukya, Cuma, Kuba ve yakın mescit ziyaretleri. Mekke'de ise Arafat, Müzdelife, Mina, Hira ve Sevr Dağı ziyaretleri. Şecer, Ra'ye, Cin mescidleri ve Cennetül Mualla Kabristanı gezileri.

Vize işlemlerinizi biz çözüyoruz. 

İsteğe göre oda seçenekleri sunuyor; kişi başına 5 litre zemzem, erkekler için ihram ve bayanlar için baş örtüsü, sırt çantası, umre duaları hediye ediyoruz.

Kişi başı 1450 Euro'dan başlayan fiyatları incelemek ve bilgi almak için www.globallinetours.com adresinden veya (00) 49 157 880 150 34 numaralı telefondan hemen arayın... 

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