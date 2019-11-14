Çok avantajlı fiyat ve koşullarla Umre ibadetinizi yapın - ADV

Global Line Tours ile arzın kalbine kalplerin arzı için gidiyoruz...

Konforlu araçlarla transfer, profesyonel rehberlik, sabah akşam yemek imkanı, özenli sağlık hizmetleri, en az 3 umre yapma imkanı (Zulhuleyfe sonrası, Taif gezisi sonrası ve Hudeybiye ziyaretinde).





Bunların yanı sıra kutsal mekanları ziyaret. Medine'de Uhud, Kıbleteyn Mescidi, Yedi mescidler, Hendek Harbi'nin gerçekleştiği mekan, Hicaz demiryolu istasyonu, Amberiye, Sukya, Cuma, Kuba ve yakın mescit ziyaretleri. Mekke'de ise Arafat, Müzdelife, Mina, Hira ve Sevr Dağı ziyaretleri. Şecer, Ra'ye, Cin mescidleri ve Cennetül Mualla Kabristanı gezileri.







Vize işlemlerinizi biz çözüyoruz.





İsteğe göre oda seçenekleri sunuyor; kişi başına 5 litre zemzem, erkekler için ihram ve bayanlar için baş örtüsü, sırt çantası, umre duaları hediye ediyoruz.