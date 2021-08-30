Samanyolu Haber /Sağlık / Çok daha hızlı bulaşan yeni bir varyant keşfedildi (C.1.2) /30 Ağustos 2021 13:01

Çok daha hızlı bulaşan yeni bir varyant keşfedildi (C.1.2)

2019 yılının son haftalarında dünyanın karşısına çıkan koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasıyla birlikte ölüm sayısı her geçen gün artarken bilim insanları yeni bir mutasyon daha tespit etti.

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Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu bir araştırma yaparak yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Sözcü'nün aktardığına göre, bilim insanları 2021 yılının Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini açıklarken, bu varyantının ilk olarak Wuhan’da tespit edilen Covid-19’dan çok daha fazla değişim geçirdiği belirtildi.

Güney Afrika’nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de bu varyantın görüldüğü belirtildi. Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.

"ÇOK DAHA HIZLI"
Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.

Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" dedi.
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