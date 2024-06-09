Çok eleştirilmişti: AKP'nin 'yeni tip casusluk' düzenlemesi Meclis'e geliyor

TBMM'de bu hafta... AKP'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi'ni TBMM'ye sunması bekleniyor







TBMM, bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. TBMM Genel Kurul'da, bu hafta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre 9. Yargı Paketi taslağının bu hafta TBMM'ye sunulacak. Taslağa göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak. “Yeni tip casusluk suçu” oluşturarak pek çok STK, gazeteci ve araştırmacıyı zan altında bırakma riski barındıran ‘etki ajanlığı’ maddesinde bazı ifadelerin değiştirildiği öğrenildi.





KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2023 YILLIK RAPORU GÖRÜŞÜLECEK

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyon üyelerine bilgilendirme yapacak.





TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyon, Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, Prof. Dr. Ferkan Sipahi; Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nafiz Maden, Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Çavuşoğlu’nu dinleyecek.





Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da salı günü toplanacak. Komisyonda başkanlık sunuşunun ardından “Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 Yıllık Raporu” görüşülecek.





İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi” kurumu ile ilgili komisyonu bilgilendirecek. Erdoğan- Özel görüşmesi nedeniyle CHP grup toplantısını yapmayacak TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi nedeniyle CHP’nin grup toplantısı bu hafta salı günü yapılmayacak.





ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS'TE

AKP’nin Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi’ni de bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Ulaşılan taslağa göre; öğretmen adaylarına akademi öncesi güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak. Öğretmen adayları, akademide eğitim gördükleri süre boyunca aylık ücret alacak, sigortaları bakanlık tarafından karşılanacak.





Yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.





Uygulamalı derslerde başarısız olan öğretmen adaylarının akademiyle ilişiği kesilecek. Öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazereti hariç, 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak.





Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması için bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.