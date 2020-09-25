Samanyolu Haber /Eğitim / "Çok kalabalık" demekle kriz bitmiyor /25 Eylül 2020 11:11

"Çok kalabalık" demekle kriz bitmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitimde kullandığı Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişim sıkıntıları devam ediyor. 6 milyon öğrencinin sistemi ulaşamadığı belirtildi.

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İmkânı olmasına karşın EBA’ya erişemeyenlerin yanı sıra gerekli ekipmanı olmadığı için sisteme hiç ulaşamayan öğrencilere kalıcı çözüm bulunamadı. 

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, maddi ve teknik imkânsızlıklar sebebiyle 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyledi.

6 MİLYON ÖĞRENCİ EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM

Aydoğan, EBA’ya erişim sıkıntısının “talep fazlalığı” ya da “siber saldırı” ile açıklanmayacağını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından sorumlu. Eğitim en temel haktır, ‘arz talep’ olarak ifade edilemez.” dedi.
EBA çöktü:

Kamu okullarında EBA'ya erişimde aksamalar olduğunu kaydeden Aydoğan, “UNICEF raporu, dünya genelinde 463 milyon öğrencinin erişim için gerekli cihazlara ve imkânlara sahip olmadığını açıkladı. Rapordaki oranı ülkemiz üzerinden değerlendirdiğimizde, 6 milyona yakın öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini göstermekte.” ifadelerini kullandı.

"BİLGİSAYAR VE TABLETLERDEN KDV ALINMASIN"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzaktan eğitim için kullanılan televizyon, bilgisayar ve tabletlerden Katma Değer Vergisi (KDV) alınmamasına dair kanunu teklifi verdi. 

Cumhuriyet'e mülakat veren Karabıyık, “Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim imkânlarına erişim açısından derin uçurumlar oluşmasına sebep olmuştur.” dedi.
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