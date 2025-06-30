Samanyolu Haber /Gündem / Çok konuşulacak 17-25 Aralık iddiası: 'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu' /30 Haziran 2025 11:03

Çok konuşulacak 17-25 Aralık iddiası: 'Erdoğan eşyalarını topladı, Efkan Ala engel oldu'

Gazeteci Sedat Bozkurt, 17-25 Aralık 2013'te gerçekleşen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, makam odasına gelerek eşyalarını toplamak istediği ancak Efkan Ala'nın 'söz vererek' buna engel olduğu iddiasını gündeme getirdi.

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Kısadalga yazarı Sedat Bozkurt, 17-25 Aralık 2013'te gerçekleşen operasyonlar sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, makam odasına gelerek eşyalarını toplamaya başladığını, fakat dönemin Başbakanlık Müşaviri Efkan Ala'nın buna engel olduğunu yazdı. 

12 YIL SONRA ÇARPICI İDDİA
Sedat Bozkurt, "Devlet mi Erdoğan’la Erdoğan mı devletle?" başlıklı yazısında, 12 yıl önce 17 ve 25 Aralık tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların da aralarında yer aldığı isimlere yönelik olarak başlatılan operasyonlar hakkında çarpıcı bir iddiayı kaleme aldı.

Operasyon başlayınca, Erdoğan'ın makam odasına gelerek eşyalarını toplamak istediğini öne süren Bozkurt, "Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala onu engeller ve ‘operasyonu geri püskürteceklerinin’ garantisini verir" ifadelerini kullandı.

Sedat Bozkurt, şunları yazdı:

"Adını operasyonun yapıldığı tarihten alır 17 ve 25 Aralık soruşturmaları. Yapanlar cemaat kimliği nedeniyle o göreve getirilmiş olan hâkim, savcı ve emniyetçilerdir. Bugünkü operasyonlar ile kıyaslandığı zaman hayli somut delil ve kayıtlar olduğu hemen fark edilir. Operasyonun ilk adımından sonra Başbakan Erdoğan makam odasına gelerek eşyalarını toplamak ister. Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala onu engeller ve 'operasyonu geri püskürteceklerinin' garantisini verir.

Ala hemen devreye girer, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hemen değiştirilir, Ala, TBMM dışından İçişleri Bakanı olarak atanır. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devreye girer, hâkim, başsavcı atamalarını yapar. Kendisi de operasyonun başına geçer ve Adalet Bakanı olarak atanır. Binali Yıldırım da Erdoğan’ın yanındaki yerini hemen alır. Başbakanlık Müsteşarı yani devletin en üst düzey bürokratı olan Efkan Ala’nın devreye girmesi 'devletin' görev üstlendiğinin en net göstergesidir o gün için."
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