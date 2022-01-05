Samanyolu Haber /Gündem / Çok konuşulacak anket: Erdoğan 'beğenilen siyasiler' arasında ilk üçe giremedi /05 Ocak 2022 18:03

Çok konuşulacak anket: Erdoğan 'beğenilen siyasiler' arasında ilk üçe giremedi

2021 yılı sonu anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. MetroPOLL'ün anketinde AKP'li Cumhurbaşkanı en beğenilen siyasetçiler listesinde ilk 3'e giremedi. Birinci sırada ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var.

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MetroPOLL Araştırma’dan Prof. Özer Sencar, yapılan son araştırmayı paylaştı. Erdoğan'ın ilk 3'e giremediği ankette 2021 yılı sonunda halkın siyasilere yönelik beğeni oranlarına göre en yüksek beğeni oranına yüzde 60 ile Mansur Yavaş ulaştı. 

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için de konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise çalışmaya göre, yüzde 50.7'lik bir oranla ikinci sırada yer aldı. 

İmamoğlu'nun ardından 3'üncülük koltuğuna yüzde 38.5 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener oturdu. 

Diğer yandan anket çalışmasında ilk 3'te yer alamayan Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 37.9'da kaldı. 


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