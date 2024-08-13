Samanyolu Haber /Gündem / Çok konuşulacak anket! Fark açıldı, AKP'nin oy oranı eriyor /13 Ağustos 2024 09:58

Çok konuşulacak anket! Fark açıldı, AKP'nin oy oranı eriyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Sonar Araştırma'nın son anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, CHP yüzde 34.7 oy oranıyla, yüzde 28.3 oy oranına sahip AKP'nin 6 puan önünde.

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Sonar Araştırma'nın Temmuz ayında 26 ilde toplam 3 bin 271 kişi ile yaptığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Vatandaşlara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Kararsızlar dağıtıl­madan önce oy oranları şöyle oldu:

CHP yüzde 23.1

AKP yüzde 18.9

MHP yüzde 6.9

DEM Parti yüzde 6.7

İYİ Parti yüzde 3.7

Zafer Patisi yüzde 3.5

Yeniden Refah Par­tisi yüzde 3.2

diğer 0.8.

Görüş belirtmeyenlerse yüzde 33.2

(Kararsız oy yüzde 15.1, ge­çersiz oy kullanırım yüzde 3.1, sandığa gitmem yüzde 11.9, fikri yok yüzde 3.1.)

SONAR’ın sonuçlara ilişkin notu şöyle:

“Görüş belirtmeyenlerin oranı haziran ayına göre yüzde 4 puan azalmış olsa da son 30 yıl baz alındığında hala çok yüksek. Kararsızların ve görüş belirtmeyenlerin toplamının yüzde 27’nin altına düşeceği sonuçlar bize daha sağlıklı bilgi verecektir.”

Görüş belirtmeyenlere orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 34.7

AKP yüzde 28.3

MHP yüzde 10.4

DEM Parti 10.1

İYİ Parti yüzde 5.5

Zafer Partisi yüzde 5.1

Yeniden Refah Par­tisi yüzde 4.8

diğer yüzde 1.1.

Gazeteci Aytunç Erkin'in köşesinde paylaştığı anketi gerçekleştiren SONAR çıkan sonuç­lardan sonra şu notu düştü:

“1977 yılın­dan beri CHP ilk kez genel seçim oy oranı olarak 1’inci partidir. 47 yıldır ilk kez oluşan bu tabloda AK Parti’nin 22 yıldırı iktidarda olması elbette etkilidir. Ancak ekonomin gidişatı ve CHP’nin yeni ‘ılımlı politika’ yaklaşımı ilde diğer bazı faktörler de bu tablonun oluşmasın­da etkili olmuştur.”
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