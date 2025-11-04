Çok konuşulacak iddia: 82 ayrı suçtan 704 yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş kaçtı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında organize suç örgütü lideri olmaktan tutuklanınca itirafçı olup CHP'li belediye başkanlarını tutuklatan Aziz İhsan Aktaş'la ilgili çarpıcı bir iddiadan bahsetti.





"BUGÜNLERDE KAÇTIĞI SÖYLENİYOR..."





Özel, "Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Ben demiyorum Savcı diyor. Bugünlerde kaçtığı söyleniyor. Bilen olursa söylenir. 704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.





Özel şöyle devam etti:

"Önüne gelene bir şey söyledi diyor. 704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.





4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız. O yüzden, o yüzden meseleyi şöyle kısaca özetlemek isterim. Yani tuttular biraz önce söyledim. Hırsız dediler, yolsuz dediler, terörist dediler. Onu dediler, bunu dediler. Baktılar olmuyor."





'704 YILLA YARGILANAN SERBEST, 4 YILLA YARGILANAN TUTUKLU'

"Yarın inşallah tescil zaptıyla bütün arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmaya başlar. Beklentimiz o yöndedir. Hukukun gereği, adaletin gereği, vicdanın gereği odur. 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri gezerken 4 yılla yargılananı içeride tutamazsın. Herhangi bir suçladığın kişiyi içeride tutamazsın. Çünkü bu kadar iftira üzerinden yürüyemezsin.





Ama bir yandan da İBB dosyası gelecek. Diyorlar ki, kendileri diyorlar. Ben öyle bir kıyası kendim asla yapmayı doğru bulmam. Ama kendi yandaşları diyor ki güçlü olan Beşiktaşlı tutmadı, Aziz İhsan Aktaş'ı tutmadı. İBB çıkınca nasıl savunulacak bu? Namuslu bir hakime denk gelirse ki gayri ekseriyeti namuslu. Umarız bu çetenin etkisinde korkusunda olan birine denk gelmez."





NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi geçen ay hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.





Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.





İddianamede, “Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı suç örgütünde, örgüt liderine, yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, örgüt lideri ve mensupları arasında sıkı bir birlikteliğin olduğu, çok iyi bir iletişim sistematiği olduğu, örgütün yöneticisi Baki Nugay ile örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğu” aktarıldı.





Aktaş’ın “başlangıçta Diyarbakır, Adana, Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler alırken Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bildiği belirtilerek, rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yasattığı” vurgulandı.