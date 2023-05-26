Samanyolu Haber /Gündem / Çok konuşulacak iddia: Planları tutmayan AKP, KKM'de geri adım mı atıyor? /26 Mayıs 2023 15:29

Çok konuşulacak iddia: Planları tutmayan AKP, KKM'de geri adım mı atıyor?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda haftaya dövizden dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yeni girişlerin sonlandırılacağını duyduğunu belirtti.

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Bir sosyal medya hesabının “Dövizden dönüşümlü KKM haftaya yeni girişlere kapanıyor… Henüz sadece fısıltısı geldi. Kanıtım yok. Gerçekleşmezse gelip benden bulmayın” yorumunu alıntılayan Babuşcu “Çok büyük olasılık. Ben de duydum.” yanıtını verdi.

Seçim sürecinde ekonomideki en önemli konulardan biri mevduat büyüklüğü 2,3 trilyon lirayı geçen KKM hesaplarının nasıl sonlandırılacağı olmuştu. Hem Cumhur İttifakı kanadından hem de Millet İttifakı kanadından gelen açıklamalar KKM’nin belli bir strateji çerçevesinde sonlandırılmasına yönelikti. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, iktidara gelmeleri halinde vadesi dolan hesaplarda yeni girişlerin durdurulacağını böylece zaman içerisinde KKM hesaplarının bitirileceğini ifade etmişti.
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