Çok kötü oynadık ama hala şansımız VAR

Nurullah Kaya - Samanyoluhaber.com







Türkiye Letonya’yı 2-1 yendi ancak çok kötü bir futbol ortaya koydu. Maçın sadece son 9 dakikasında üstün oynayan Türkiye, rakibinin zayıflığından faydalanarak kurduğu baskıyla netice almayı başardı. Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz’un aldığı risk ve tecrübeli oyuncu Burak’ın son dakikalara ağırlığını koyması ve kazandığı penaltı Türkiye’nin oyundaki gidişatını değiştirdi.





Skora bakıp yanılmamak gerekiyor. Letonya Cebelitarık’la birlikte gruptaki en zayıf ekip. Türkiye, Letonya’ya karşı bir türlü düzgün pas yapıp sahada top çevirmeyi başaramadı. Çok iyi oyunculardan oluşan Ay-Yıldızlı ekip basit futbol taktiklerini dahi sahada sergilemeden aciz kaldı. Öyleki sahada adeta üç veya dördüncü lig maçı gibi bir karşılaşma vardı. Kaleye çekilen şutlar ise gökyüzüne doğru gitti.





Letonya grupta 8 maç yaptı. Karadağ’a karşı yüzde 38’lik bir oyun oranıyla oynayan Letonya, Norveç’e karşı yüzde 30 ve Hollanda’ya karşı iki maçta yüzde 22 ve 24 oranlarla top oynayabildi. Türkiye’yle oynadığı bu maçın ilk devresinde adeta kendi kendine top çevirerek bu oranı yüzde 65’e çıkarmayı başararak sahada net bir üstünlük sergiledi.







Yani Letonya oyun üstünlüğü olarak gruptaki en iyi maçını bize karşı çıkardı. Güçlü bir Avrupa takımı olsa ilk yarıda 1 değil en az 5 gol yiyebilirdik. İkinci yarıda rakibin biraz yorulması, Türkiye’nin de oyuna biraz daha yüklenmesiyle maçtaki oranlar son çeyrekte değişti. Eğer bu maçta yenilsek veya berabere dahi kalsak gruptaki şansımız bitiyordu.







Alman hoca büyük bir risk almak zorundaydı ve bu riski aldı. Takımı bir bütün halinde oynatmaya karar verdi. Maçın son çeyreğine kadar çok berbat bir futbol oynayan Türkiye, hücum ve defansa neredeyse tüm oyuncularıyla çıktı. Basit ve etkili bir taktikti bu. Her takıma karşı alınamayacak bir risk Letonya gibi güçsüz bir takıma karşı alındı.







Letonya bunu fırsata çevirse en az iki fark sağlayabilirdi ancak yapamadı. Hakemin uzatma dakikalarını artırması, Burak’ın ceza sahası içinde düşüşünü VAR'a götürüp tekrar izleyerek penaltı vermesi Türkiye’nin maçtan galip ayrılmasına sebep oldu. Çok kötü oynadık ama hala şansımızın VAR olduğunu gördük.





Türkiye gruptan nasıl çıkar?





Türkiye önümüzdei ay Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacak. Her iki maçı kazanırsa elemeleri 21 puanda tamamlayacak. Norveç, Letonya'yı yendiği takdirde Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç bu maçı kaybederse play-off yolumuz açılacak, kazanırsa biz gruplara veda edeceğiz. Eğer Norveç Hollanda'da berabere kalırlarsa, Türkiye’nin iki maçı kazanması halinde iş averaja kalacak.







Ancak şu anda Norveç, averajda çok iyi durumda. Grubumuzun en güçlü takımı Hollanda kalan 2 maçından sadece 1 puan alırsa, grupta işler değişebilir. Norveç'in Hollanda'yı yenerek 4 puan alması, Türkiye’nin 2'de 2 yapması durumunda Hollanda grubu 3. sırada tamamlayabilir.





Türkiye’nin kalan maçları: Cebelitarık, Karadağ

Hollanda'nın kalan maçları: Karadağ, Norveç

Norveç'in kalan maçları: Letonya, Hollanda

Karadağ'ın kalan maçları: Hollanda, Türkiye