"Çok Mahçup Oldum Berat Ağabi"

Ruhsar Pekcan’ın yerine Ticaret Bakanı olarak atanan Mehmet Muş'u kamuoyu, Berat Albayrak'a yazdığı mail ve buradaki özürleri ile tanıyor. Geçtiğimiz yıllarda mail kutusu hacklenen ve yazışmaları ortaya saçılan Berat Albayrak'la Mehmet Muş arasındaki yazışmalar seviyeyi göstermesi açısından önemli bulunuyor.

“SİZE BERAT DEDİĞİM İÇİN ÇOK ÖZÜR DİLERİM AĞABİ”





Berat Box olarak Wikileaks'te yayınlanan maillerde Mehmet Muş’un Berat Albayrak’a gönderdiği bir mesajda doğrudan “Berat” diye hitap etmesi ve sonrasında defalarca özür dilemesi dikkat çekiyor. “Berat s.a.” şeklinde başlayan ilk mailini hatırlatan Muş, yeni mailine “Ağabi s.a.” olarak başlayıp şöyle diyor: “Dün size mail attığımda, aşağıda da görüleceği üzere sehven sadece isminizi yazmışım. Ağabi tamamen yanlışlıkla olmuş. Şimdi fark ettim ve çok mahcup oldum Berat Ağabi. Ağabi gerçekten çok kötü oldum fark edince. Tekrar çok özür diliyorum. Cumanız mübarek olsun.”







"AĞABİ ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM"





Mehmet Muş'un, Berat Albayrak’a attığı maillerde Meclis’teki konuşmalarını da onaylattığı görülüyor.. Meclis konuşmasının linkini Albayrak’a gönderen Muş, “Aşağıdaki linkte Necip Fazıl Kısakürek’in ölüm yıldönümü dolayısıyla mecliste yaptığım konuşma vardır. Öncekilere göre daha iyi Ağabi ama daha çok çalışmam lazım. Saygılarımla” ifadelerini kullanıyor.



