Samanyolu Haber /Ekonomi / Çok mu komik? /08 Kasım 2019 13:00

Çok mu komik?

Türkiye'de 2 bin 20 lira asgari ücret açlık sınırının altında kaldığı halde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa Milletvekili Uğur Aydemir "yumurta" hesabını yaparken işi pişkinliğe vurdu.

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

Asgari ücret ile çalışan 7 milyona yakın kişi 2020 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını beklerken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 2 bin 20 TL olan asgari ücretin ne kadar yüksek olduğunu “yumurta” hesabıyla göstermeye çalıştı. 

2020 Yılı Merkezi İdare Bütçesi Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müzakere ediliyor. 

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZI DA SÖYLESENE!"

Komisyonda konuşan Aydemir'in "2002 yılında 1.750 tane, şimdi kaç tane yumurta alıyor? 4 bin 375 tane.” sözleri üzerine muhalefet partilerine mensup milletvekillerinden bazıları, “Elektriği de doğalgazı da söyle.” dedi. Aydemir ise, “Elektriği doğalgazı geçiyorum.” ifadelerini kullandı.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e göre Türkiye'de asgari ücret çok yüksek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Aydemir’in yaptığı asgari ücret açıklamaları sonrasında, “Söylediklerinizi duyduktan sonra hayretler içerisinde kaldım. Pembe bir gözlükle mi bakıyorsunuz? Pollyannacılık mı oynuyorsunuz?” ifadeleriyle tepkisini gösterdi
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