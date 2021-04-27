Samanyolu Haber /Gündem / Çok rahat dolandırmış... Thodex skandalı göz göre göre geldi /27 Nisan 2021 10:07

Çok rahat dolandırmış... Thodex skandalı göz göre göre geldi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı Thodex'in kurulduğu günden beri mimli olduğunu, kullanıcı bilgilerinin satıldığını ve geçmişte baskın yediğini yazdı.

SHABER3.COM

Saymaz, yazısında, “Thodex adlı kripto borsa vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısından ötürü adını açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattı” dedi.

İsmi açıklanmayan kaynağın anlattıkları şöyle:

Thodex mimliydi: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye'de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs'taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

Paralel hesap: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

Porsche verilmedi: Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD'de kurdukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ama kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu.

Geçmişte baskın yedi: Kripto varlıklarının çalındığını iddia eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına rağmen görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı ilk 19 Nisan'da değil, çok öncesinde yaşandı.

Veriler satılıyor: Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu.

Sancaklı ile aynı binada: Faruk Fatih Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer'in sekiz ay önce Maslak'ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çok rahat dolandırmış... Thodex skandalı göz göre... Sonraki Haber >>

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:16