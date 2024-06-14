Çok sayıda il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.



SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 43°C



Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 40°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 39°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 40°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 38°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



ANTEP °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



URFA °C, 41°C



Az bulutlu ve açık

