Samanyolu Haber /Gündem / Çok sayıda kadın gözaltında! /14 Temmuz 2020 12:38

Çok sayıda kadın gözaltında!

Diyarbakır’da polisin erken saatlerde evlere yaptığı baskınlarda çok sayıda kadın gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Diyarbakır’da evlere düzenlenen baskınlarda aralarında Özgür Kadın Hareketi'nin (TJA) sözcüsü Ayşe Gökkan ile Jinnews editörü Ayşe Güney'in de bulunduğu çok sayıda kadın gözaltına alındı. 

Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde çok sayıda adrese polisler tarafından baskın düzenlendi.
 
Evlerde yapılan aramalarda kitaplar yerlere atıldı. 

Gözaltına alınan bazı kadınların isimleri şöyle: 
Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jinnews editörü Ayşe Güney
TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan
Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) Eş Başkanı Elif Haran
Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) üyesi Rabia Ataş
Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Panayır Çelik
Bağlar Belediyesi Meclis Üyesi Halime Bayram
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yenişehir eski ilçe eşbaşkanı Demet Özkaran
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Yöneticisi Rozerin Çatak

Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen kadınların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi nezarethanesine götürüldüğü belirtildi. 
 
Mezopotamya Haber Ajansı, TUAY-DER yöneticisi Bahar Akyapı ve HDP Sur İlçe Eş Başkanı Hatun Yıldız'ın evlerine baskın yapıldığı öğrenildi. 

Akyapı ve Yıldız'ın gözaltına alınmadığı aktarıldı.
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