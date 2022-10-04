Çok sert 'DNA' restleşmesi: 'Testi birlikte yaptıralım, kimin ne olduğu çıksın ortaya'

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini 'DNA testi' üzerinden hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" diyen Bahçeli'ye, "Güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yapacağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya" dedi.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.







CHP lideri buradaki konuşmasında, kendisini 'DNA testi' üzerinden hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kendisine "Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görürsün" diyen Bahçeli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:





"Bir parantez açayım biraz gülelim. Sayın Bahçeli bugün demiş ki, 'Ey Kılıçdaroğlu DNA testi yap' diye. Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var, beraber DNA testi yaptıracağız. Kimin ne olduğu çıksın ortaya. Beraber gideceğiz, aynı laboratuvara gideceğiz birlikte DNA testi yaptıracağız. Ama ona bir ipucu daha vereceğim. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyit Mahmûd-ı Hayrânî türbesinde bir fatiha okuyacaksın. İstanbul müftülüğüne gideceksin kuyud-ı kadime arşivi var, o arşive bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. DNA testi yapmaktan asla vazgeçmem, kim olduğumu biliyorum. Herkesin kimliği nasıl şerefiyse, benim kimliğim de benim şerefimdir."





GÜNDEM OLAN 'BAŞÖRTÜSÜ' ÇIKIŞI

"Dün akşam bir video yayımladım. Çok önemli bir konu hakkında halkımıza seslendim. 'Saray beni iyi dinledin. Kadınların duygularını inançlarını istismar ettiğini yeter bugün kanun teklifimizi gazi meclisimize vereceğiz. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin.' Bu yaraları kapatmaya ant içtim. Omuz omuza yan yana yapacağız dostlarım."