Çok tartışılacak bulgu! Koronavirüs beyni yaşlandırıp IQ'yu düşürüyor

Sputnik Ajansı'nın Daily Mirror'dan aktardığı habere göre, Imperial College London, Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün beyinde oluşturduğu hasarlar incelendi.







Araştırmayı yöneten Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire, Kovid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü gözlemlediklerini dile getirdi.





?Koronavirüsü atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldüğü kaydedildi.







Araştırma sonucunda, "Kovid-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, birden fazla alanda bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı" denildi.