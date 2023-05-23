Samanyolu Haber /Gündem / Çok tartışılacak iddia: 'TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay almışlar!' /23 Mayıs 2023 13:50

Çok tartışılacak iddia: 'TSK'ya Suriyeli subay ve astsubay almışlar!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıkladı. Ağbaba, aldığı bilgiye dayalı olarak yaptığı açıklamada TSK’ya Suriyeli subay ve astsubayların alındığını duyurdu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Ağbaba, Türk ordusuna Suriyeli subay ve astsubayların alındığını söyledi.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Bir iddiayı Kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Suriyeli insanlar, TSK’da asteğmen ve subay olarak görev yapıyorlar. Bu bize TSK içinden gelen bir bilgidir. Hepimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde artık Suriyeliler subay, astsubay olarak görev yapıyor.

Milliliği, yerliliği dillerinden düşürmeyen Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetlerini ne hale getirdiğini Türkiye Kamuoyu görsün! Milliyetçiyim deyip te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satanlar, milli ve yerliyim diyenler TSK’ya da Suriyeli insanları dolduruyorlar. Anne ve babalarının isimlerine ve bu kişilerin soy isimlerine bakarak bunu görebilirsiniz.”

 28 MAYIS’TAN SONRA TSK’DA BİR TANE SURİYELİ KALMAYACAK!
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları görsünler. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Suriyeliler görev yapıyorlar. Suriyelileri subay, astsubay olarak TSK’ya doldurmaya başladılar. Bundan sonra sayısının artacağını da biliyoruz, görüyoruz. 28 Mayıs’ta geldiğimizde TSK’da bir tane bile Suriyeli asker kalmayacak.”
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