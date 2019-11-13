Adalat ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kazandığı belediyelerden 19'una kayyım tayin etti.





Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, HDP’li belediyelere yapılan kayyım atamalarına karşı kalan belediye başkanlarının tamamının çekilmesini teklif etti.





KAYYIM RUTİNLEŞİRKEN KENDİLERİNE DEMOKRAT(!) DİYEN...





Sakık, şahsi Twitter hesabında, "HDP’li belediyelere kayyım rutinleşip ve normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiç bir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir.” dedi.





Sakık’ın sosyal medya takipçilerinden bazıları teklife destek verirken bazıları karşı çıktı.





Sakık 31 Mart'ta HDP’den Muş belediye başkanı adayı olmuş, fakat tartışmalı geçen seçimi küçük bir farkla kaybetmişti.





HDP'Lİ 19 BELEDİYEYEY KAYYIM!





2 bin 446 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Sakık, geçersiz oyların büyük bölümünün kendisine verildiğini belirterek İl Seçim Kurulu'na itiraz etmiş, ancak itiraz geri çevrilmişti.







Bu sabah 4 HDP’li belediye başkanı daha görevinden alınarak yerlerine kayyım tayin edildi. 3





1 Mart’tan bu yana kayyım atanan HDP’li belediye sayısı 19’a yükseldi. Yerine kayyım atanan belediye başkanlarının tamamına yakını tutuklandı.





Tutuklanan isimler arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da var.

