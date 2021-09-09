T24'te yer alan ve Yakup Önal imzası taşıyan habere göre Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen MAREM (Marmara İzleme Projesi) kapsamında 6 Ocak 2021 tarihinden bugüne, Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada sürdürülen deniz çalışmalarının "Kütlesel Müsilaj Oluşumunun Durumu ve Marmara Denizi Ekosisteminde Bıraktığı Etkiler" isimli alt başlıklı deniz çalışma ayağı sonuçlandı.





Proje lideri Hidrobiyolog Levent Artüz, 10 gün süren çalışma ilgili T24’e yaptığı açıklamada, "İlk ölçüm ve gözlemlere göre iş müsilaj sorununu çok ama çok aşmış durumda. Çalışmalar sırasında çok vahim ve çarpıcı sonuçlar elde ettik." dedi.





28 Ağustos 2021 tarihinde Tekirdağ/Mürefte limanından başlayan çalışmaya farklı disiplinlerden Kimyasal-Fiziksel- Biyolojik Oşinografi, Kimya, Ağırmetal, Mikrobiyoloji, İhtiyoloji (balık bilimi) ve Hidrobiyoloji Konularında Müsilajın etkileri üzerine bir çalışma başlatıldı ve çalışma yine Mürefte limanında 4 Eylül tarihinde sonlandı.





Çalışma hakkında konuşan Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi’nin Lideri Hidrobiyolog M. Levent Artüz, yaptığı açıklamada, "Müsilajın deniz ortamı içerisinde çok farklı safhaları var, kamuoyu su üzerinde örtü halindeki safhası ile ilgilense de müsilaj hacminden büyük miktarlarda kaybetmeden farklı safhalar şeklinde bütün Marmara Denizi’nde halen mevcut. Yani müsilaj olduğu gibi Marmara Denizi’nde duruyor ama şekli farklı.





Doğal olarak ufak bir kısmı bakteriolojik olarak ayrışmaya başlamış durumda, bu ayrışmanın hızlanması için ortamda yeterli çözünmüş oksijen gerekli, ancak bu mevcut değil. Bir de bu kütleyi parçalayacak mikroorganizmaların nasıl bir sorun oluşturacağı da ayrı bir konu. Çalışmalar sırasında çok vahim ve çarpıcı sonuçlar elde ettik. Birkaç gün bu sonuçlardaki yanılma payımızı test etmek için harcayacağız, durum o kadar vahim ki yanılmış olmamızı umuyorum.





İlk ölçüm ve gözlemlere göre iş müsilaj sorununu çok ama çok aşmış durumda. ‘Bu seneki manzarayı arayacağız, bundan sonraki felaket bunu (müsilajı) arattıracak nitelikte olacak’ demiştim, sanırım o duruma geldik. Şimdilik bunları söyleyebilirim, analizler sonuçlandığında geniş kapsamlı olarak durumu kamuoyuna duyuracağız."



